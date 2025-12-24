Conflicto salarial en casinos: denuncian pagos atrasados

Más de 200 trabajadores de casinos y salas de juego de Salta atraviesan una situación salarial "muy grave", con pagos atrasados, aguinaldos impagos y falta de aportes a la obra social y al sistema previsional. Así lo advirtió el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), Ariel Fassione, quien apuntó contra la UTE conformada por las empresas New Star y SIGAR y reclamó una intervención urgente del Estado provincial.

Según explicó el dirigente sindical, en los últimos días se terminó de abonar parte de los salarios correspondientes a noviembre, aunque no en todas las empresas. "El gran problema que nosotros tenemos es con la UTE. Haber, SIGAR está cumpliendo con el pago de los salarios, tarde, pero está cumpliendo. New Star no está pagando los salarios, mucho menos el aguinaldo", señaló. Por ese motivo, indicó, los trabajadores afectados no están prestando tareas.

Situación de arrastre

Fassione precisó que la situación alcanza a tres o cuatro salas de Capital, y que el resto son salas del interior de la provincia, donde están en la misma situación o quizás peor. "Hace por lo menos un año que esta situación viene de arrastre. No es un mes o dos. Es una práctica permanente", afirmó, y remarcó el impacto social que genera cobrar el sueldo completo recién hacia el día 20 del mes o más tarde.

El dirigente también denunció el incumplimiento de las obligaciones patronales. "No pagan las contribuciones al sistema de salud. La gente va a atenderse y no tiene cobertura. Con las cargas previsionales también están mal", sostuvo, y describió un escenario de "angustia" para las familias afectadas.

"Debe intervenir el Estado"

En ese contexto, cuestionó la falta de definiciones por parte de los organismos de control. "El Ministerio de Trabajo nos convoca, nos cita a audiencia, aparece el ente regulador, el Estado está presente, pero nadie toma una definición. Todos los meses es lo mismo", expresó.

Para Fassione, el conflicto "ya excede a la Secretaría de Trabajo" y debe intervenir el Estado en su rol de concedente y controlador del juego. "Hay más de 200 familias salteñas que esperan que sus gobernantes los cuiden, y acá esto no está pasando", afirmó.

"Mal manejo empresarial"

Respecto de las causas del conflicto, el referente gremial descartó que se trate de una situación general del sector a nivel nacional. "Esto no está pasando en la Argentina entera, pasa en Salta con esta empresa. Hay otra empresa con la que tenemos convenio colectivo que cumple en tiempo y forma y tiene más de cien trabajadores", sostuvo, y atribuyó el problema a un "mal manejo empresarial".

Ariel Fassione reiteró que el aguinaldo aún no fue abonado y que las promesas de pago se repiten sin fechas concretas. "Todo el tiempo dicen que van a pagar, que esperan recaudar. Pero así como están las cosas, esto no va más", advirtió, y volvió a reclamar una intervención urgente del Estado provincial como autoridad de contralor.

Una licencia prorrogada

En abril de 2022, el Gobierno de la Provincia otorgó por decreto la prórroga por diez años de la licencia a la firma New Star SRL para la explotación y comercialización de juegos de azar en casinos. La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 250, publicado en el Boletín Oficial, y se fundamentó en un plan de inversiones, la generación de empleo y el impacto fiscal de la actividad.

La prórroga fue concedida a partir del vencimiento de la licencia original otorgada en 2014 y contó con la intervención del Ente Regulador de los Juegos de Azar, que elevó el expediente al Poder Ejecutivo.