En Chicoana se repartieron 4.500 pandulces

Chicoana vivió esta semana una jornada marcada por la solidaridad y el espíritu navideño, tras el reparto de 4.500 panes de Navidad que llegaron a los hogares de vecinos de distintos barrios, fincas y parajes del municipio. La iniciativa generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron las expresiones de alegría y agradecimiento por parte de la comunidad.

El operativo fue encabezado por el intendente Esteban Ivetich, quien junto a miembros de su gabinete acompañó la distribución "casa por casa y para todos los vecinos". Para alcanzar cada punto del extenso territorio chicoanista, los equipos de trabajo se organizaron en distintos grupos y recorrieron barrios del pueblo y parajes de la quebrada, como San Fernando de Escoipe, La Zanja, El Sunchal, Agua Negra, Potrero de Díaz y El Nogalar, entre otros.

El mensaje de Ivetich

"Con este sencillo gesto queremos llegar a cada mesa de las familias chicoanistas con un mensaje de paz, unión y solidaridad", expresó el jefe comunal durante la entrega. Ivetich destacó además que se trata de una iniciativa que se sostiene desde hace muchos años y que ya forma parte de las tradiciones locales.

En ese marco, el intendente agradeció especialmente el acompañamiento del presidente del Ente Frigorífico Chicoana, el contador público Ariel Ramos, por su apoyo y colaboración en la concreción de la propuesta. Asimismo, el Ejecutivo municipal hizo entrega de bolsones navideños a cada uno de los empleados municipales, como reconocimiento al trabajo realizado a lo largo del año.