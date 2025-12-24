Horarios especiales de servicios municipales por Navidad

Con motivo de la celebración de Nochebuena y el feriado por la Navidad, la Municipalidad de Salta informó cómo será el funcionamiento de las distintas dependencias y servicios durante hoy y mañana, miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. La atención habitual se retomará este viernes. Según se indicó, el Centro Cívico Municipal (CCM) permanecerá cerrado ambos días y reabrirá sus oficinas el viernes.

En cuanto a la recolección de residuos, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos precisó que hoy el servicio se prestará hasta las 12, mientras que mañana se reanudará a partir de las 21. Desde el área solicitaron especialmente a vecinos y comerciantes del microcentro respetar los días y horarios establecidos para colaborar con la limpieza de la ciudad.

El horario de los mercados municipales

Respecto de los mercados municipales, hoy el Mercado San Miguel y su Anexo atenderán al público de 8.30 a 17.30, mientras que mañana permanecerán cerrados. El Mercadito Belgrano funcionará con el mismo cronograma. Por su parte, el Mercadito Evita abrirá hoy solo en el turno del mediodía, de 11.30 a 15.30, y mañana no habrá atención. En tanto, el Patio de la Empanada atenderá hoy de 9.30 a 16.30 y mañana permanecerá cerrado.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial se informó que los Centros Emisores de Licencias no atenderán al público. No obstante, hoy se realizarán exámenes prácticos en las sedes de calle Artigas y barrio Unión, con turnos previamente asignados, y exámenes teóricos de 8 a 12 en el Centro Emisor de Licencias de calle Santa Fe. Además, los agentes de tránsito estarán abocados a controles en distintos puntos de la ciudad.

En el área de Bienestar Animal y Zoonosis, el Hospital Municipal de Salud Animal, ubicado en Lavalle 542, atenderá hoy de 8 a 12 y mañana de 10 a 12, únicamente urgencias. El Centro de Adopciones "Matías Nicolás Mancilla" permanecerá cerrado, aunque contará con guardias permanentes para los animales alojados. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Llamados al 105 para emergencias

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana informó que se atenderán durante las 24 horas los llamados al 105 para emergencias. En tanto, los Centros Integradores Comunitarios (CIC) permanecerán cerrados.

En tanto, el Tribunal de Faltas permanecerá con guardia pasiva para casos excepcionales. Estará de turno el Juzgado de 1° Nominación, a cargo del Dr. Christian Abdenur.

Cementerios y sepelios

Los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua estarán abiertos de 7 a 19, aunque la atención administrativa será únicamente hasta las 13. Se garantizarán guardias para sepelios.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se comunicó que el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Las personas que requieran esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo, y la despedida podrá realizarse tanto en el domicilio como en la sala velatoria municipal.