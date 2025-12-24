PUBLICIDAD

18°
24 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Controles de alcoholemia
Dealers detenidos
Inteligencia artificial
Minería
Hospital Materno Infantil
Temporal
Chicoana
Paula Benavides
Salta

Operativos de tránsito y controles de alcoholemia sorpresivos

Se harán controles de alcoholemia en puntos estratégicos.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 01:05
Desde el martes se reforzaron los controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

El operativo está a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y se concentrará en el microcentro y en zonas de alta circulación, como el área del mercado Cofruthos, donde se buscará prevenir infracciones frecuentes como el doble estacionamiento y los excesos de velocidad.

Habrá agentes fijos, móviles, patrullajes en motos y bicicletas, además de cortes momentáneos y filtros preventivos.

Además, se informó que mañana 25 de diciembre, con el objetivo de generar seguridad y orden, se realizarán controles de alcoholemia sorpresivos en distintos sectores de la Capital.

 

