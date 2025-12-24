Paula Benavides: "La Libertad Avanza y los K siguen siendo socios políticos"

El Gobierno de Salta estrenó una figura nueva en su esquema de comunicación: la vocería oficial. En ese marco, Paula Benavides visitó El Tribuno para explicar cuál será su rol, cómo se organizará el vínculo con los medios y qué busca el Ejecutivo con esta "voz oficial" en un fin de año marcado por cambios de gabinete.

Paula vas a tener un rol central con los medios de comunicación y con el mensaje político del gobierno ¿Es solo político el mensaje que le va a llegar a la ciudadanía?

No es solo político el mensaje que vamos a dar. La idea de la vocería es poder transmitir tanto a los medios de comunicación como al ciudadano de a pie qué es lo que está haciendo el gobierno. El ciudadano no tiene por qué adivinar cuál es la línea que se viene siguiendo y cuáles son los objetivos que se vienen cumpliendo. Muchas veces en la vorágine del comunicar nos quedamos en el tecnicismo y no explicamos en el llano cuál es el beneficio que se traslada a la gente.

El gobierno no tenía vocería. Estaba la Secretaría de Prensa y vos estás dentro de esa estructura. ¿Cómo surgió tu nombre? ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron "Paula, necesitamos que hagas esto"? Contanos un poco el detrás de escena.

Si bien no había una figura de vocero o vocera de la provincia, sí hubo funcionarios o ministros que oficiaron un poco de comunicadores de parte del gobierno. Te pongo un ejemplo claro: el exministro Ricardo Villada. Él tenía no solamente a su cargo el Ministerio de Gobierno, sino que daba las explicaciones de prácticamente todos los ministerios. También lo hizo el ahora jefe de Gabinete, Camacho. Lo que se busca con la vocería es básicamente tener este rol concreto, unificar el mensaje y que ustedes, los medios de comunicación, también tengan un contacto más directo con el gobierno a través de una voz oficial.

¿Y cómo va a ser el funcionamiento? Pienso en el modelo Adorni o en el modelo de los presidentes ¿Habrá conferencia de prensa?

Como te decía recién, acá hay apertura a todos los medios de comunicación. No se selecciona quiénes son considerados "gentes de bien" como en otros espacios. Nosotros estamos abiertos al diálogo y esto es algo que lo viene demostrando el gobernador con hechos. Y por supuesto que esto es un inicio para estar en contacto directo con ustedes.

En cuanto a funcionamiento, no hemos establecido una agenda periódica de conferencias de prensa, porque entendemos que es la propia agenda del gobierno y la propia agenda de los medios la que va a determinar cómo vamos trabajando en conjunto. Esto es en conjunto con ustedes.

Por ejemplo, si hay un paro -no quiero decir que haya- en marzo, cuando empiecen las clases, ¿vos vas a llevar el mensaje del gobierno ante ese problema a los medios?

Sí, por supuesto. Hay situaciones críticas o situaciones que van a ameritar una conferencia de prensa en donde se van a invitar a todos los medios de comunicación. Y habrá otras situaciones puntuales que no requieran de una conferencia de prensa, como por ejemplo el reciente cierre de Paritarias. Tal vez si yo los llamaba para una conferencia de prensa me cacheteaban, pero no es la idea, sino más bien un mensaje a través de las redes sociales. Pero sí: siempre una bajada al llano y a lo concreto de cuáles son los puntos centrales que vemos en cada acción que va llevando el gobierno de la provincia.

No solamente el mensaje y la voz del gobernador, sino también de los distintos ministerios.

Exactamente. Esto no quiere decir -y lo quiero dejar en claro- que estamos escondiendo a los ministros detrás de la figura de Paula Benavides. Muy por el contrario: habrá situaciones en las que los ministros darán las explicaciones técnicas correspondientes, porque son cuestiones muy técnicas, pero sí van a tener el respaldo del acompañamiento de vocería para poder transmitir qué es lo que vienen haciendo a lo largo de su gestión.

¿Y vas a tener reuniones periódicas con todos los ministros?

Sí, ya las venimos manteniendo. Ya venimos manteniendo estas reuniones, iniciando toda una ronda, contando de qué se trata la vocería, poniéndonos a punto. Como saben, yo salgo de una función en la Secretaría de Gobierno. Con lo cual tengo un conocimiento del manejo interno del Ministerio de Gobierno. Ahora, como vocera, me toca conocer el funcionamiento y las cuestiones centrales de todos los ministerios para poder transmitir bien a la ciudadanía. Entonces hoy estamos en rondas de diálogo con todos los ministros y trabajando a la par de ellos.

¿También vas a responder a las acusaciones que se haga el gobierno? Por ejemplo, Zapata denunció -vos vas a explicar si es falso o no- el uso de uno de los aviones de la provincia para que lleve, supuestamente, a la exdiputada Calletti a jurar como Auditora General de la Nación.

Es parte de las mentiras que circulan y que dicen para poder instalarse en los distintos medios de comunicación. Acá ya ha habido una respuesta clara por parte de la persona que fue trasladada para tratar de llegar a un trasplante de órganos, quien en propia persona se manifestó al respecto, con lo cual es una mentira más tratando de desacreditar el gobierno. No es como opera, lamentablemente, este espacio acá en Salta. Lo hemos visto en situaciones anteriores y es el relato del kirchnerismo, del cual fueron y siguen siendo parte.

¿Lo ves parecido, hermanado, La Libertad Avanza con los K?

Sí. Estuvieron en conjunto, siguen siendo socios políticos, con Emiliano Estrada y con todo este tema de las fake news que evidentemente vienen siguiendo esa línea de acción. Decir que la diputada fue trasladada en el avión sanitario cuando en realidad se estaba haciendo un vuelo para trasladar a una persona que necesitaba un trasplante, que claramente era una situación urgente, es sin duda una noticia falsa como lo que vienen transmitiendo ellos.

¿Y es falso lo que dijo ayer justamente aquí Orozco, que es maquillaje el tema del recorte del gabinete, que se van reciclando y que no van recortando?

Yo creo que "maquillaje" tal vez se refiere al maquillaje que hace el Gobierno nacional con respecto a funcionarios propios. A lo mejor está haciendo una autocrítica. Fijate: casos como (Guillermo) Francos, caso Nicolás Posse, (Lisandro) Catalán, todos dentro de YPF, donde tienen sueldos millonarios y se van pasando de un lado para el otro; sueldos de aproximadamente 70-100 millones que tienen funcionarios del Gobierno nacional y que en realidad no están pagando el ajuste. Son más de la casta de la que ellos mismos hablan, que están escondidos ahí en la torre de Buenos Aires, donde está instalado YPF.

Con respecto a cómo venimos trabajando desde el gobierno de la provincia: el gobernador ha sentado un orden sin precedente. Esto fue con la nueva sanción de la ley de ministerios, donde efectivamente no solo se reducen ministerios, también se reducen secretarías. Hay un ministro que ha asumido ad honorem: todo gasto que se realice y que se pueda tener en despacho va a estar destinado a cuestiones centrales como salud, educación, seguridad. Esto es un nuevo paradigma en la política y en el gobierno de la provincia de Salta. Veníamos de gobiernos anteriores donde lo central era seguir aumentando los altos rangos; hoy lo estamos disminuyendo.

Y esta directiva viene no de ahora: viene de hace seis años, en los cuales se ha reducido el personal, pero por supuesto que se tienen en cuenta las cuestiones centrales como educación, salud y el servicio de seguridad.

O sea que este cambio de achique, de reducción, ¿responde a una necesidad o a una respuesta política de la última elección, o es como vos decís que ya el gobierno venía manteniendo esta conducta?

El gobierno viene intentando achicar el Estado. Hoy toca puntualmente a la política y a la reducción de los altos rangos. Pero el gobierno viene en esta línea de acción desde hace un tiempo. También hay que reconocer que es un gobierno al que le ha tocado atravesar situaciones de crisis como la pandemia. En la pandemia era difícil plantear una reducción y un achique tan drástico del Estado como lo estamos haciendo hoy porque había que hacer funcionar el aparato. Estábamos en una situación de emergencia y la emergencia ameritaba atender lo urgente.

Hoy por hoy se da esta situación en la cual el gobierno de la provincia sigue dando muestras de buena gestión y de eficiencia. Esta ley no es maquillaje ni cosmética como lo hacen a nivel nacional: viene a traer un cambio de paradigma, orden, responsabilidad. La ley va más allá de reducir secretarías: también hay trazabilidad en la responsabilidad y una organización en cuanto al poder. Esto quiere decir que se acabaron los "yo no fui".

Además, hoy se lanzó la modernización del Estado: un programa en el cual hay trazabilidad en la gestión. Toda firma puesta va a ser indiscutible.

En este contexto, ayer o antes de ayer el gobernador Gustavo Sáenz dijo en un medio nacional que la gente no come con déficit cero y con equilibrio fiscal. ¿Cómo encaja ese mensaje en todo esto?

El gobernador entiende de gestión y por eso apunta a que con déficit cero no se come. Nosotros venimos de seis años de una gestión que atravesó las peores crisis y no tuvo que emitir "papelitos de colores". Todas las obligaciones laborales de los trabajadores han sido cumplidas en término y la provincia ha tenido equilibrio fiscal, pese a que nos dejaron una deuda que hoy estamos reduciendo a la mitad: eran 640 millones y hoy se transforman en 300 millones; es decir, se está reduciendo la deuda.

Además de eso, el gobernador ha mostrado siempre estar a la par de los emprendedores y de las empresas que vienen a traer beneficios a Salta. Por eso potenciar la minería, potenciar la industria, potenciar el agro: en eso se viene basando la gestión. No solamente centrarnos en el déficit cero, sino también en generar empleo genuino y que el Estado no sea "el aguantadero" del trabajo que no se logra en la calle.

Paula, recién te referías a la deuda que dejó Urtubey. ¿En tu cargo vas a señalar así, con nombre y apellido, quiénes son los responsables de las situaciones que hoy se está pagando Salta?

Por supuesto que si se me demanda hay que ser transparentes. Con respecto a la deuda, está claro que nos dejaron una deuda con el Fondo de Reparación Histórica, con el Bicentenario, en obras que hoy la auditoría no está terminando de completarse. Se realizaron auditorías sobre 24 obras que están completas y queda llamativo el hecho de no poder dar una respuesta clara de qué pasó con ese dinero. Es algo tras lo cual también está el gobierno de la provincia y hay que decirlo.

Volvamos un poquito al tema de la deuda: también nos acusaron hace poco de que el gobierno de la provincia está tratando de endeudarse.

Es importante hacer una distinción clara entre lo que es el endeudamiento para pagar salarios -que es algo que no está pasando en la provincia-. Como te decía recién, tenemos equilibrio fiscal. Se dio el cierre de paritarias por la posibilidad de afrontar esas obligaciones y porque los pactos están para ser cumplidos.

No estamos tomando deuda para pagar "incendio". Lo que estamos haciendo es buscar financiamiento para cubrir las obras que Nación se comprometió y dejó abandonadas. Es decir: estamos tapando los baches que este gobierno libertario, entre comillas, está dejando.

En lo cotidiano, hace poco tuvimos problemas con hospitales llenos. Y el IPS firmó un convenio con algunas clínicas. ¿Cuál es el mensaje con respecto a salud? Sé que estás recién en el cargo, pero ¿qué pudiste indagar?

Que el gobierno de la provincia claramente tiene una preocupación por lo que sucede a nivel social. No es solamente gestionar bien, sino gestionar en beneficio de los salteños. Recientemente se firmó, por intervención y gracias a la intervención del gobierno de la provincia, un convenio con el IPS y se está firmando también un anexo en el cual las clínicas van a atender independientemente de que no se tenga el efectivo del depósito.

Hay un avance en lo que hace a la auditoría. Recordemos que es un convenio que no se revisaba hace más de 27 años.

El convenio entre el IPS y el círculo médico.

Exactamente. Hoy por hoy necesitamos generar esta transparencia que nos demanda la sociedad en una obra social que alberga a muchísimos salteños y lo hace con una función social. Son pocos los que tienen un gran aporte y de todas formas es una obra social que responde a los afiliados. Es importante destacar que se trabajó sobre el tema y que hay una solución concreta para todos los afiliados al IPS. Hoy van a tener atención. Se firmó este convenio donde hay auditorías para los médicos y donde también se están considerando cuestiones importantes como la atención cuando no se tiene el efectivo para dejar el depósito.

¿Tu gobierno quiere comunicar? No me des nombres, pero capaz encontraste algún ministro que prefiera no hablar y empezar a hablar vos. ¿Cómo ves eso?

Como te decía al principio, no es que los ministros están escondidos detrás de la figura de vocería. Muy por el contrario: es un gabinete acostumbrado al contacto directo con los medios y con la gente. Es un gabinete territorial, y ahí también se realizaron cambios centrales para generar un mayor vínculo con el ciudadano y con los intendentes del interior. No hay resistencia a los medios.

Es simplemente que, en la vorágine del día a día, muchas veces el ministro no tiene el tiempo de atender el teléfono porque está resolviendo una situación puntual. Entonces que ustedes puedan tener al alcance del teléfono con quien tener una respuesta concreta. Esto va a ser contacto directo cara a cara con medios que lo soliciten, conferencias de prensa y ciertos mensajes a través de redes sociales.

Vos trabajabas con los intendentes en la Secretaría de Gobierno. ¿Cómo va a ser también tu trabajo en el interior? Porque con internet, redes sociales, hoy tenemos medios por todos lados.

Es importante que el mensaje del gobierno se transmita de manera federal y poder llegar al interior de la provincia. Esto es algo que el gobernador nos encomienda a todos los funcionarios. También es importante hacer un mea culpa: no es lo mismo la solución concreta que se está dando en capital que la solución que necesitan los vecinos del interior y sobre qué se está trabajando. Ahí está el desafío de poder contarles a intendentes y vecinos de los municipios cómo venimos trabajando desde el gobierno, porque son realidades comunicativas diferentes.

¿Cuál es tu desafío en este nuevo cargo, personal y profesional? Porque al no existir esta función, uno dice: "¿dónde me estoy metiendo?"

Más que un desafío, lo veo como una enorme responsabilidad. Hoy me toca ser la voz del gobierno de la provincia en todas las áreas. Implica un conocimiento enorme de todo lo que sucede puertas adentro.

Tal vez el desafío es la parte comunicacional, porque yo no vengo de comunicación. Mi formación es abogada, soy abogada y escribana. Creo que la facilidad la encontré en mi profesión litigando: siempre me tocaba bajar el tecnicismo del abogado para explicarle a los clientes qué pasaba con su caso. De ahí que tengo clientes que me dicen: "Doctora, ¿cuándo vuelve? No la entiendo a lo que me dice el otro abogado".

Ojalá sea una función fructífera para el gobierno para transmitir de otra manera lo que venimos haciendo. Yo siempre lo digo: el trabajo de la Secretaría de Prensa es impecable. Tal vez falta una vuelta de rosca de llegar más a lo llano y el contacto más directo con los medios.

Y por lo político, cuando se ataque al gobierno o se dé información falsa, ¿vas a ser confrontativa o vas a marcar bien eso?

Venimos viendo mucho show mediático por parte de espacios que buscan instalarse y ya están pensando en campañas próximas. A ese show nosotros lo tenemos como ruido: hay que bajarle el volumen y apagarlo hasta que se apague solo. Pero muchas veces queda dando vuelta esa mentira, esa mentira. Y hay que mostrar con hechos lo que venimos haciendo.

A ese relato que le quieren vender a la gente le faltan datos importantes, datos que hacen a una gestión que está poniendo un orden que no se hizo en ningún otro gobierno en la provincia. Orden en estructura, en trazabilidad de la responsabilidad, en desburocratizar el Estado y llegar al ciudadano con soluciones.

¿Como por ejemplo?

La modernización del Estado. Despapelización y digitalización para todos los trámites. Tenemos medido que por año ingresan 375 expedientes en forma papel, que se mueven por las distintas dependencias. Representan unos 11 millones de hojas. Estamos hablando de reducir el gasto en papelería —burocracia— en 198 millones de pesos. Es un gasto importante que va a estar destinado a ejes centrales: salud, seguridad, educación.

Se viene trabajando en la conectividad de 2.500 establecimientos, entre ellos 300 centros de salud y 600 escuelas, para poder llevar adelante la digitalización. También se va a trabajar con UPATECO para capacitar al empleado.

Además, el traslado de cada expediente tenía en promedio cinco días hábiles: tiempo que se perdía "en la valija" de quien lo llevaba de dependencia a dependencia. Con la digitalización se ahorra esa burocracia. Y la firma digital permite mayor trazabilidad y responsabilidad directa del funcionario. Se acabaron los "no sé qué se hizo el expediente": queda registrado en el sistema.

Paula, te agradezco por venir. Seguramente el año que viene te vamos a tener en reiteradas oportunidades por tu rol y vamos a tener un contacto fluido y seguido.

Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que a disposición. Gobierno de puertas abiertas y esto es orden sin marcha atrás.