Salta

Gran movimiento en estaciones de servicios a horas de la Navidad: ¿Cómo funcionarán?

Miércoles, 24 de diciembre de 2025 14:03
Las estaciones de servicio de la ciudad de Salta cerrarán sus puertas este miércoles 24 de diciembre a las 22:00 horas, en el marco de la celebración de Nochebuena. La medida regirá para la atención al público en general y se enmarca en el esquema habitual de funcionamiento durante las fiestas.

Según se informó, durante la noche del 24 y la madrugada del 25 se mantendrán guardias mínimas destinadas exclusivamente a la atención de vehículos de emergencia. El servicio estará disponible únicamente para ambulancias, móviles policiales, unidades de tránsito y camiones de bomberos.

La atención normal al público se retomará a partir de las 6:00 de la mañana del jueves 25 de diciembre, con el restablecimiento de los horarios habituales de expendio de combustible.

Ante este esquema especial, se recomienda a los conductores prever con anticipación la carga de combustible para evitar inconvenientes durante la noche de Nochebuena.

