29°
24 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
La salud de Cristina
Inundaciones en Salta
Fiestas de Fin de Año
Christian Petersen
Papa León XIV
Navidad 2025
NBA
Fórmula 1
violencia en Tartagal
Clima en Salta
Salta

Nochebuena con lluvias en Salta: alerta amarilla y probabilidad de tormentas en la capital

Este 24 de diciembre, Salta Capital transita la Nochebuena bajo alerta amarilla por tormentas. Con una temperatura máxima que llegó a los 29 °C y probabilidad de precipitaciones durante la noche, en un escenario de inestabilidad que también afecta a otras regiones de la provincia. 
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 19:15
La Nochebuena en Salta Capital estará marcada por condiciones climáticas inestables. Para este martes 24 de diciembre la temperatura máxima llegó a los  29 °C, con probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche, en el marco de una alerta amarilla vigente, según señaló el meteorólogo Edgardo Escobar.

La advertencia meteorológica rige desde las 18 de hoy hasta las 18 de mañana jueves, e incluye a la capital y a varias localidades cercanas.

Alerta amarilla para Salta Capital y el Valle de Lerma

La alerta amarilla abarca a: Salta Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

En estas áreas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían generar:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos

  • Actividad eléctrica frecuente

  • Granizo ocasional

  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h

Los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Qué puede pasar en otras zonas de la provincia

Norte provincial: alerta amarilla y naranja

En los departamentos General José de San Martín, Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, rige una alerta amarilla con vigencia desde hoy a las 18 hasta las 00, que se reanuda el jueves entre las 6 y las 18.

En estas zonas se esperan tormentas con:

  • Lluvias intensas

  • Actividad eléctrica frecuente

  • Granizo ocasional

  • Acumulados de entre 30 y 60 mm

Además, para la tarde en estas mismas regiones se emitió una alerta naranja, lo que implica tormentas fuertes a localmente severas, con:

  • Ráfagas que pueden superar los 90 km/h

  • Caída abundante de agua en cortos períodos

  • Acumulados que podrían ubicarse entre 80 y 150 mm, superables de manera puntual.

Centro y sur provincial: tormentas fuertes

También se encuentran bajo alerta amarilla los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, con vigencia desde hoy a las 18 hasta las 18 del jueves.

En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por:

  • Actividad eléctrica frecuente

  • Granizo ocasional

  • Lluvias intensas en cortos períodos

Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Cómo seguirá el clima en Salta Capital

Jueves

  • 23 °C / 17 °C

  • Cielo parcialmente nublado

  • Probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche

Viernes

  • 26 °C / 16 °C

  • Probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche

Sábado

  • 29 °C / 17 °C

  • Probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana

Domingo

  • 25 °C / 17 °C

  • Probabilidad de precipitaciones y tormentas

Temas de la nota

Últimas noticias

