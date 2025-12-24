PUBLICIDAD

Paula Benavides
Paula Benavides

Tecnología

NAVIDAD 2025. Dónde está Papá Noel: mirá el recorrido en vivo

Google vuelve a habilitar Santa Tracker para seguir, minuto a minuto, el viaje de Papá Noel por todo el mundo en la previa de la Navidad.
Miércoles, 24 de diciembre de 2025 08:27
En la antesala de la Navidad, Google vuelve a ofrecer una de sus propuestas más esperadas por grandes y chicos: la posibilidad de seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos alrededor del planeta. La plataforma Santa Tracker ya está activa y permite conocer por qué lugar del planeta se encuentra el trineo guiado por los renos.

Para acceder, solo hay que ingresar a santatracker.google.com, donde se despliega un mapa interactivo que muestra todas las ciudades que ya visitó Santa Claus, su ubicación actual y las próximas paradas. Además, el sitio cuenta con un reloj regresivo que marca cuánto falta para el inicio oficial de la Navidad en cada región.

 

 

