Mineras y la privatización

Está previsto que en diciembre próximo, el Gobierno nacional publique las condiciones y pliegos para la privatización de Belgrano Cargas y Logística, la empresa estatal que opera más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias. Con ese proceso a punto de activarse y con fuerte impacto potencial en la competitividad del norte argentino, la Provincia abrió una mesa de trabajo con las principales compañías mineras para definir una postura común ante el reordenamiento ferroviario que se viene.

En ese contexto, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, presentó este viernes ante los representantes de empresas mineras radicadas en la provincia un plan logístico y analizó con las empresas cuáles deben ser las prioridades que Salta impulsará en la mesa de negociación con Trenes Argentinos Cargas. El foco está puesto en los ramales estratégicos C14, C13 y CC, y en la necesidad de actualizar la infraestructura para acompañar la expansión minera.

"Salta tiene que liderar y coordinar una solución logística definitiva para el norte argentino. Solo la minería proyecta un incremento de alrededor de 3 millones de toneladas anuales, lo que permitiría elevar la carga provincial de 12 a 15 millones de toneladas por año", señaló De los Ríos.

Las empresas fueron convocadas además a aportar información actualizada sobre sus demandas logísticas, en especial respecto de la conexión ferroviaria con Chile (C14) y el desarrollo del Área Industrial de Olacapato.

De los Ríos transmitió que Trenes Argentinos Cargas confirmó la inclusión del Nodo Logístico de General Güemes —eje del sistema multimodal provincial— dentro del pliego de licitación del Belgrano Cargas. La decisión refuerza la importancia de que Salta participe activamente en las definiciones del proceso.

"El desafío es alinear la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para el crecimiento del sector minero", concluyó el ministro.