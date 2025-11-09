Toyota Hiace: el motor de una Hilux con el confort de un Corolla

En el dinámico mundo del transporte y el trabajo diario, Toyota sigue demostrando que su compromiso con la calidad y la durabilidad es inquebrantable. Así lo afirma Gabriel López Quiroga, asesor comercial de Toyota Autolux y responsable de posicionar en la provincia la línea de vehículos comerciales Toyota Hiace, una gama pensada para acompañar el esfuerzo, la pasión y las necesidades de los salteños.

"Cada día veo cómo nuestros clientes buscan vehículos que no solo rindan, sino que los acompañen en su día a día. La Hiace representa eso: un socio confiable para el trabajo y la familia", comenta Gabriel con orgullo.

La Toyota Hiace comparte el corazón mecánico de la legendaria Hilux, con su motorización diésel de 2.8 litros y una caja de seis velocidades que garantizan potencia, suavidad y un rendimiento excepcional. "Eso genera confianza -explica Gabriel- porque sabemos lo que significa una Hilux en nuestra región: fuerza, confiabilidad y tradición. La Hiace hereda todo eso, pero adaptada a distintos usos y necesidades".

Dentro de la gama se destacan cuatro versiones, cada una pensada para un perfil distinto:

Hiace L1H1: ideal para repartos urbanos o empresas de servicios. Su tamaño compacto y su agilidad la convierten en una herramienta perfecta para moverse por la ciudad sin perder capacidad de carga.

Hiace L2H2: ofrece un mayor volumen de carga, perfecta para quienes transportan mercadería o equipamiento de mayor tamaño, cuenta con dos portones laterales de carga, manteniendo el confort y la facilidad de conducción.

Hiace Commuter: con capacidad para 14 pasajeros, es la elección ideal para empresas de turismo, transporte de personal o instituciones. Combina comodidad, seguridad y eficiencia en cada viaje.

Hiace Wagon: pensada para la familia o para traslados ejecutivos hasta 10 pasajeros, ofrece un interior espacioso, refinado y con la calidad Premium que caracteriza a Toyota.

"En Salta, la gente valora lo que dura, lo que cumple y lo que responde cuando hace falta. La Hiace es eso: un vehículo pensado para nuestra forma de trabajar, vivir y adaptándose a lugares emblemáticos de Salta como al pueblo de Olacapatu ubicado 4.100 metros sobre el nivel del mar, en ocasiones a los 41° del departamento San Martin , o al trabajo riguroso que las gran mayoría de las empresas mineras que someten a nuestras unidades ", agrega.

Desde Toyota Autolux, la invitación es clara: acercarse, conocer la gama y descubrir cómo cada versión puede adaptarse a los desafíos de los emprendedores, empresas y familias salteñas. "Nuestra misión no es solo vender un vehículo -concluye Gabriel-, sino acompañar historias de trabajo, de crecimiento y de confianza. Y eso, sin dudas, es lo que representa Toyota".