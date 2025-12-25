Rosario de Lerma: un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente en Navidad

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Un hombre de 40 años efectuó un disparo por accidente durante los festejos de Navidad y resultó herido en la localidad de Rosario de Lerma.

Según trascendió, la víctima celebraba junto a su familia cuando manipulaba un revólver.

Por circunstancias que se investigan, el proyectil le causó una lesión de consideración, motivo por el que fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardo.

El damnificado permanecía internado en ese centro asistencial, mientras se esperaban novedades sobre su estado de salud.

En desarrollo...