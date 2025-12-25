PUBLICIDAD

25 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Fórmula 1
violencia en Tartagal
Clima en Salta
Navidad 2025
Pirotecnia sonora cero
Nochebuena
Trump
Venezuela
Metán
Salta

Rosario de Lerma: un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente en Navidad

La víctima celebraba en familia cuando manipuló el arma de fuego. Fue derivada de urgencia al Hospital San Bernardo. 
Jueves, 25 de diciembre de 2025 10:22
Un hombre de 40 años efectuó un disparo por accidente durante los festejos de Navidad y resultó herido en la localidad de Rosario de Lerma.

Según trascendió, la víctima celebraba junto a su familia cuando manipulaba un revólver. 

Por circunstancias que se investigan, el proyectil le causó una lesión de consideración, motivo por el que fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardo.

El damnificado permanecía internado en ese centro asistencial, mientras se esperaban novedades sobre su estado de salud.

En desarrollo...

 

