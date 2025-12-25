Metán: un pesebre único en la argentina abrirá sus puertas hoy en Navidad

Con un nuevo portal, que en el fondo tiene al cerro El Crestón, y la incorporación de escenas como la Sagrada Familia en su viaje a Egipto, abrirá hoy al público un pesebre único en la argentina, que desde hace 20 años prepara especialmente, luego de un minucioso trabajo, un vecino de San José de Metán.

Se trata del abogado, Fernando Leguizamón, quien utiliza más de 100 imágenes, de distintos tamaños, que van desde los 8 a los 30 centímetros, de personajes, animales y efectos especiales que fueron traídos desde distintos países.

En 2016, la iniciativa de Leguizamón fue declarada de interés municipal y cultural por el Concejo Deliberante, que valoró esta contribución del joven a la cultura y las tradiciones. También fue premiado por una asociación española que organizó un concurso

Está instalado en un inmueble ubicado en la calle Mitre Este 256, en el barrio centro de Metán y la entrada es libre y gratuita. Se lo puede visitar, todos los días y va a estar habilitado hasta el 7 de enero, de 18.30 a 22.30 horas. “Este año hice un nuevo portal, que fue cambiado por una gruta, en el fondo se ve el cielo y al cerro El Crestón de Metán, que intenté recrear con mucho esfuerzo. También hay nuevas escenas como el viaje, con el burrito, de la Sagrada Familia hacia Egipto y una cascada que sale de una montaña”, dijo Leguizamón a El Tribuno.

“Además seguimos incorporando imágenes que fueron adquiridas en México, Venezuela, Colombia y España. La entrada es gratis y pueden venir todos los vecinos y turistas. A esto lo hago desde hace 20 años con fines de evangelización y para seguir promocionando los pesebres”, destacó.

Cada año los que visitan este pesebre se quedan admirados por el minucioso trabajo y se emocionan con las distintas escenas por la calidad del montaje, las luces, y los efectos especiales.

“Desde que era pequeño me gustaban mucho los pesebres. Todo esto comenzó porque había observado que en un momento se fueron perdiendo y no se hacían en todos los barrios”, recordó Leguizamón. Por eso el vecino metanense en el 2005 transformó lo que era un local comercial de su familia para cumplir un sueño y compartirlo con la comunidad.

Los vecinos de Metán colaboran desinteresadamente para que el pesebre siga creciendo año tras año. “Es de la comunidad, de todos los metanenses”, recuerda siempre Leguizamón. En las estructuras están representados, en Nazaret, la casa de la Virgen y la anunciación. Hay otro sector con la carpintería de José, con detalles sorprendentes. Un importante sector ocupa el pueblo de Belén, donde se observa a José y a la Virgen entre comerciantes y soldados romanos. Hay otro lugar con el anuncio del ángel a los pastores y otro con la llegada de los Reyes Magos al portal.