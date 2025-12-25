VIDEO. “Soy de acá a la vuelta”: las excusas virales en los controles de alcoholemia de Navidad

Los operativos desplegados por la Ciudad de Buenos Aires durante la Nochebuena no solo dejaron licencias retenidas y autos acarreados, sino también un catálogo de justificaciones insólitas.

Entre la confusión por los límites y los intentos de evitar la multa, los agentes de tránsito registraron diálogos que no tardaron en hacerse virales.

Con un límite de 0,5 g/l para particulares y 0,0 g/l para profesionales, la madrugada del 25 de diciembre puso a prueba la paciencia de los efectivos en los más de 30 puestos de control.

El Top 3 de las justificaciones navideñas:

"Soy de acá a la vuelta": Una conductora que registró 1,25 g/l (más del doble de lo permitido) intentó apelar a la cercanía de su casa para evitar el acarreo. Tras varios intentos fallidos de soplar el dispositivo, tuvo que entregar las llaves y retirarse a pie con su licencia retenida. "¿El Listerine hace eso?": Un hombre que dio un resultado negativo (0,07 g/l) se mostró sorprendido y consultó si el enjuague bucal o incluso el aceite de oliva podían alterar el sensor. Los agentes le aclararon que el equipo solo detecta alcohol etílico y pudo seguir su camino. "Me pidieron que los lleve": Un conductor profesional dio 0,48 g/l. Aunque para un particular sería permitido, su licencia le exige alcohol cero. Intentó explicar que solo le estaba haciendo un favor a conocidos, pero la ley no hizo distinciones y su vehículo terminó en la playa de acarreo.

La tasa de positivos cayó a la mitad

En más de 30 puestos de alcoholemia en puntos estratégicos durante la Nochebuena y la Navidad, la Ciudad realizó 5.394 testeos durante los cuales 30 conductores dieron positivo, por lo cual se les retuvo la licencia de conducir.

Así se indicó en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas en el que además se señaló que la tasa de positividad fue del 0,47% y bajó en relación al año pasado cuando se llevaron a cabo 5.399 controles con una tasa de 0,83%.

Los límites vigentes en la Ciudad son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas; 0,5 g/l para su acompañante y 0,0 g/l para principiantes y conductores profesionales.

Ahora, 11 conductores tuvieron un dosaje mayor a 1 g/l, y 19 con 0,5 g/l y 0,99 g/l y el más elevado fue de 1,74 g/l de alcohol en sangre.

En la Ciudad, 1 de cada 5 siniestros fatales está relacionado con el consumo de alcohol y por eso para las Fiestas se refuerzan los operativos de prevención y los controles de alcoholemia que se hacen durante todo el año en las 15 comunas.

Durante este año ya se efectuaron más de 470 mil controles, con un 0,97% de positividad, en el marco de una política integral de seguridad vial que impulsa la gestión y se retuvieron 4.300 licencias.

Las sanciones son: