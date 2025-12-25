La diputada Santillán envió un mensaje navideño y se volvió viral por un insólito error

En una jornada marcada por los mensajes festivos, una de las principales espadas legislativas de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán, se convirtió en tendencia este jueves.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la diputada libertaria no solo envió sus deseos para las Fiestas, sino que realizó un fuerte balance de los primeros años de gestión de Javier Milei, acompañándolo con una frase que despertó miles de reacciones: "Feliz Noche Buena de resurrección".

Lo que más llamó la atención de los usuarios no fue solo el repaso de las medidas de Gobierno, sino la particular elección de palabras para su posteo.

Si bien el uso del término "resurrección" fue interpretado por sus seguidores como una metáfora de la supuesta recuperación económica del país que busca el Gobierno de Milei, también recibió críticas y burlas generalizadas, ya que muchos interpretaron que la legisladora confundió el concepto de la Navidad con el de las Pascuas.