25 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Internacionales

Nicolás Maduro liberó a 71 presos políticos

ONG reclamaron la libertad para todos los detenidos por el régimen.
Jueves, 25 de diciembre de 2025 20:55
Varias ONG informaron la excarcelación de decenas de personas en la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos, cuando el país está bajo tensión por la interceptación de buques petroleros dentro del despliegue militar de EEUU en el Caribe, visto por el presidente Nicolás Maduro como un intento para sacarlo del poder.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad anunció este jueves que al menos 71 personas, entre ellas tres mujeres y tres adolescentes, fueron excarceladas, aunque consideró que es un logro "insuficiente", por lo que exigió "la libertad plena", a través de una amnistía general, de todos los detenidos después de las elecciones de julio de 2024.

"La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país", subrayó el colectivo, integrado por familiares de personas detenidas tras las presidenciales.

Liberación de todos los presos políticos

En la misma línea, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió la liberación de todos los presos políticos, especialmente los casos de mujeres, adultos mayores y quienes aseguró padecen enfermedades graves, al advertir que su "permanencia en reclusión representa un riesgo elevado para su vida y su integridad personal".

Sobre las excarcelaciones, JEP consideró que su "carácter selectivo y discrecional" confirma que la "privación de libertad ha sido utilizada como un instrumento de persecución política" en Venezuela.

La ONG Laboratorio de Paz celebró como "una buena noticia" las excarcelaciones y afirmó que seguirá exigiendo que "salgan todos" los presos políticos, algo que también manifestó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrado por familiares de personas que fueron detenidas tanto antes como después de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, señaló que las excarcelaciones son un "alivio colectivo", aunque lamentó que, "como en anteriores oportunidades", la información sea "opaca" y que no se liberaran a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Kennedy Tejada, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.

 

