Shakira cantó su pasado parada en un buen presente

Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron para Shakira el 2025, año en que su impacto trasciende la música y se ratifica como un fenómeno cultural, económico y generacional. A sus 48 años, la colombiana volvió a situarse en el centro del pop con Las Mujeres ya no Lloran World Tour, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su carrera.

El espectáculo, comenzó en Río de Janeiro el 11 de febrero, fue la gira latina más exitosa de 2025 y un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera. A diferencia de otras giras de gran formato, como las de Taylor Swift o Beyoncé, una sucesión de actos cerrados, el show de Shakira, que dura cerca de dos horas y media, funciona como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con la historia personal de la artista.

Un relato personal

Desde "Antología" a "Soltera", Shakira alternó los himnos que la llevaron al estrellato con canciones que marcan su etapa más reciente, atravesada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal. Cada concierto funcionó como un relato autobiográfico en movimiento: baila, canta y dialoga con su público sin perder el pulso narrativo.

El tour, con casi cien conciertos y que concluye en febrero de 2026, reunió hasta mediados de diciembre a unas 3,8 millones de fans en América, de acuerdo con un informe de su equipo.

En Colombia, México, Ecuador o Chile, sus presentaciones agotaron estadios, y se transformaron en acontecimientos, con ciudades enteras volcadas a recibir a la artista. En su país, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

Uno de sus conciertos en la capital generó un impacto económico de US$17,1 de dólares y una ocupación hotelera del 90%, y en su natal Barranquilla su paso tuvo un efecto medible incluso en el PIB trimestral de la ciudad.

En México ofreció doce conciertos ante 780.000 personas. En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a unos 105.000 asistentes.

Reconocimientos

El 2025 también fue un año de premios. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y conmemoró los 20 años de "Hips Don't Lie", tema que definió el pop global de los 2000. La canción vivió una reinterpretación junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, en un gesto que conectó tiempos. "Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones", dijo entonces la artista, cuyas composiciones acumulan más de 6.100 millones de reproducciones globales.

Este año, además, se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas.

Fuera de los escenarios, Shakira expandió Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1.500 puntos de venta, y cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía Gerard Piqué (su expareja), en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira sigue marcando época sin renunciar a su propio camino.