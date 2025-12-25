PUBLICIDAD

26 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Deportes

El saludo navideño de Franco Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly

La pieza audiovisual que contó con la participación del pilarense fue publicada a través de las cuentas oficiales de la escudería gala en las distintas plataformas digitales.
Jueves, 25 de diciembre de 2025 22:23
El piloto argentino de la Fórmula 1, Franco Colapinto, protagonizó un video compartido en redes sociales junto a su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, en el que saludaron a todos los fanáticos del deporte.

La pieza audiovisual que contó con la participación del pilarense fue publicada a través de las cuentas oficiales de la escudería gala en las distintas plataformas digitales.

“Queremos desearles una feliz Navidad y Año Nuevo. Espero que lo celebren con la familia y que pasen tiempo especial con sus seres queridos. Vuelvan pronto para apoyarnos el año que viene”, dijo el corredor albiceleste de cara a la temporada 2026.

“No podría hacerlo mejor”, soltó el galo de 29 años mientras esbozaba una sonrisa. Y concluyó: “Una vez más gracias por el apoyo que recibimos a lo largo del año, no fue fácil pero estuvieron increíbles y esperemos que podamos avanzar en 2026 y abrir un nuevo capítulo y tener un año mucho más exitoso”.

 

Alpine estuvo lejos de alcanzar las expectativas puestas en la pasada campaña de la máxima categoría del automovilismo, pero tanto los pilotos como los jefes de equipo, con Flavio Briatore a la cabeza, se mostraron optimistas acerca del próximo calendario deportivo en reiteradas ocasiones.

Modificaciones en la F1

En 2026, la F1 contará con varias modificaciones en el reglamento y en los monoplazas. Los principales cambios estarán en el motor, donde se se triplicará la potencia de su parte eléctrica, mientras que se reducirá el tamaño de los monoplazas, con el objetivo de que no sea tan complicado realizar adelantamientos como ocurrió en los últimos años. Además, se introducirá el Manual Override Mode, que reemplazará al DRS.

El video finaliza con un “adiós” de Colapinto en español. Ambos corredores se encontraban vestidos con una camiseta de la entidad francesa. Asimismo, el criollo llevaba un gorro rosa en la cabeza, mientras que el de Gasly era azul, en referencia a los colores del equipo.

