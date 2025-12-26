Caroline de Chaunac y Roly Arias exponen en LuCo Arte

La Galería LuCo Arte, dirigida por Delia Cornejo y Hernán Ludueña, tuvo una exitosa participación en la Feria de Arte Salta (FAS), la reunión se concretó en el Condominio La Trinidad de San Lorenzo Chico, en noviembre último.

Durante el encuentro, LuCo Arte presentó una cuidada selección de obras de artistas salteños y residentes, logrando una gran recepción por parte del público y fortaleciendo su presencia dentro del circuito artístico contemporáneo de la región.

Luego de esta participación -que permitió estrechar vínculos con coleccionistas, galeristas y nuevos públicos-, la galería tiene una nueva propuesta expositiva en el Hotel Design Suites Salta centrada en la obra de Roly Arias y Caroline de Chaunac, cuya producción pictórica tuvo especial repercusión en la FAS.

La muestra inaugurada el 11 de diciembre en el espacio de avenida Belgrano y pasaje Castro de la ciudad de Salta permanecerá habilitada hasta abril de 2026, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de encontrarse con dos miradas estéticas singulares. La entrada es libre y gratuita.

La trayectoria de Roly Arias

Roly Arias nació en Salta en mayo de 1968. Artista autodidacta centra su interés en el dibujo sobre papel utilizando tinta, acrílico y acuarela. Su producción plástica ha sido expuesta en diversos países.

En Italia fue galardonado con la Medaglia del Presidente della Repubblica, en el 51° Premio Internazionale Bugatti - Segantini en Nova Milanese y es Gran Premio de Honor de Dibujo en el XXXIII Salón de Artes Visuales realizado en la provincia de Salta.

Actualmente, trabajan en una serie de obras llamada "Tres días", cuyo cuerpo principal lo conforman 13 dibujos que, a la manera de grandes páginas de un libro imaginario, reúnen texto e imágenes en torno al misterio, al amor, lo sagrado y lo mágico.

La trayectoria de Caroline de Chaunac

Caroline de Chaunac, nacida en 1980 en Francia, en 2006 se recibe de licenciada en Artes Plásticas por los Beaux-Arts de Grenoble. Deambula por Europa participando en proyectos artísticos, performáticos y teatrales.

Fue becada por el Fondo Nacional de las Artes en 2022 y por el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural de Salta en 2023.

Participa en muestras colectivas como Atlas en la Casa de la Provincia de Salta, Buenos Aires, curada por Hernán Ulm (2024); Autorretratos, junto a 24 artistas, en el Espacio Lavallén, Buenos Aires.

En 2024, presentó la muestra personal Instrucciones para ser nómada sin caminar en el MAC de Salta, curada por Fernando Farina, y participó en la Feria FAS de Salta, en 352.a en Resistencia y MAC mercado de arte de Córdoba, con la Galería Eventual.

El 2025 dirigió un proyecto procesual en el MAC: La necesidad de la ausencia, en cual participó también como artista.

Más recientemente, participó en la muestra Migrantes en el marco de Bienalsur, en la Alianza Francesa de Buenos Aires y en FAS 2025, con la galeria LuCo Arte.

Sobre cuerpos

Hernán Ulm, en el marco de la exposición de Chaunac y Arias, ofrecerá la conferencia gratuita "Entre Foucault y Oiticica. Artes, cuerpos, comportamientos. Una ética fuera de programa", este viernes, a las 19, en el Hotel Design (pje. Castro y av. Belgrano).

El especialista propone pensar el movimiento ético de las prácticas artísticas contemporáneas a partir de lo que podríamos llamar "la deriva no objetual".

A partir del encuentro de las intervenciones y pensamientos del francés Michel Foucault y el artista brasileño Hélio Oiticica, la presentación intentará poner en discusión una definición de arte que toma como eje la idea del gobierno como modo de dirigir la conducta de los otros, y el comportamiento como medio artístico de producción de una sensibilidad no programada.

Hernán Ulm es Doctor en Literatura Comparada. Director de la Maestría en Investigación en Artes. Director del proyecto El modo de existencia de las prácticas artísticas. Universidad Nacional de las Artes.