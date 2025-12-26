La Academia de Historia recordó a Félix Luna

La semana pasada la Academia de Historia del Instituto Güemesiano de Salta dio por concluida su actividad anual con dos disertaciones en el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 "Gral. Güemes". En la oportunidad y antes que comenzaran las disertaciones, los académicos Lilia Fanny Pérez y Víctor Fernández Esteban fueron invitados a tomar parte de la solemne ceremonia del arrio de la Bandera en el patio de armas del "Cuartel de los Infernales".

Seguidamente, en el auditorio del Regimiento se realizaron las charlas históricas referidas al 209° aniversario que el pueblo de Salta juró la Independencia, según lo dispuesto el 9 de julio de 1816 por el Congreso de Tucumán. Y con posterioridad se realizó un homenaje al Dr. Félix Luna (1925-2009) en el primer centenario de su natalicio. Las charlas estuvieron respectivamente a cargo del escribano y académico Víctor Fernández Esteban y de la titular de la entidad, profesora Lilia Fanny Pérez. Como se recordará, este prestigioso historiador y docente argentino de fecunda labor, se supo granjear gran estima en Salta, muy en especial por quienes lo frecuentaron en los claustros del Departamento de Humanidades de Salta.

Lugar histórico

Finalmente y en el marco de una síntesis sobre las actividades cumplida en el transcurso del presente año, la presidente de la Academia informó que en respuesta a la solicitud elevada oportunamente al intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, el Concejo Deliberante de esta localidad había aprobado por unanimidad "Declarar Lugar Histórico y Patrimonio Cultural de San José de los Cerrillos a la finca San Miguel (INTA), en razón de su valor histórico, arquitectónico, cultural y simbólico para la comunidad".

En un artículo posterior, la mencionada norma puntualiza que la declaración de "Lugar Histórico", comprende el inmueble principal (sala), construcciones históricas asociadas, sectores con valor paisajístico y todo el patrimonio natural que integra el acervo cultural del sitio.

Como se recordará, el año próximo la Hacienda San Miguel de los Cerrillos (INTA) cumplirá 350 años desde que la fundara la Compañía de Jesús. Por su parte, el "Pacto de los Cerrillos" rubricado el 22 de marzo de 1816, celebrará su 210° aniversario y coincidentemente, el INTA cumplirá 70 años de fecunda labor.