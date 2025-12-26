Red Puente Salta entregó 300 platos en una cena solidaria

La Red Puentes Salta llevó adelante su séptima cena navideña consecutiva destinada a personas en situación de calle, una iniciativa solidaria que se desarrolló durante la noche del 24 de diciembre en el Parque San Martín. En esta edición, la organización logró repartir más de 300 platos de comida gracias al trabajo colectivo de voluntarios y a las donaciones de vecinos y organizaciones.

La actividad se realizó en el anfiteatro del parque y fue el resultado de una intensa jornada de preparación que comenzó desde temprano. El menú incluyó ensalada rusa, pollo al horno y sándwiches, elaborados con una importante cantidad de insumos: ocho bolsas de papa, diez atados de zanahoria, tres fardos de arvejas y cinco envases de mayonesa de cinco kilos cada uno, más las pata muslos que se utilizaron en cada una de las porciones.

El trabajo solidario tuvo además un fuerte acompañamiento en redes sociales. Analía Valdiviezo, una vecina que participó por primera vez como donante, expresó: "Fue mi primer año donando. Fui, ayudé y luego me retiré a pasar la noche con mi familia. Pero qué lindo lo que hacen. Tanta gente esperando para cenar, tantas manos ayudando para que todo salga bien".

Desde Red Puentes Salta destacaron que la actividad forma parte de una construcción colectiva sostenida en el tiempo y resumieron el espíritu de la jornada con una consigna que atraviesa su trabajo cotidiano: acompañar es cuidar, cuidar es resistir y resistir es comunidad.

Cena completa y caliente

Durante la noche, las personas que se acercaron al lugar recibieron una cena completa y caliente, además de un copetín previo con pan dulce, budines y papas fritas. El objetivo fue garantizar no solo un plato de comida, sino también un momento de abrigo, contención y dignidad en plena Nochebuena.

Además de los alimentos, durante la jornada se recibieron donaciones de ropa y juguetes. Según explicó la referente de la organización, las prendas serán destinadas a la conformación de un roperito comunitario, mientras que los juguetes fueron entregados a los niños que asistieron a la cena junto a sus familias.