Una cita folclórica con artistas de Rosario de la Frontera

La música y el canto llegará desde la "Ciudad Termal", más precisamente de Rosario de la Frontera. El dúo Contrastes, y el grupo Piantao, actuarán el domingo próximo, desde las 21, en el Museo del Instrumento (Vicente López 359).

Contrastes nació en 2018, sus integrantes "mamaron" experiencia en varios conjuntos folclóricos del medio, hasta que se unieron para encaminar este proyecto. Franco Bernaski, como bajista y guitarrista; y Hernán Navarro, como baterista, percusionista en general, son los protagonistas de esta historia. "Decidimos encaminar el proyecto desde una visión alternativa, dándole mucha importancia a la creación y composición de canciones de autoría propia, con una mirada social del lugar donde nacimos", dijeron al unísono.

Un gusto particular

Piantao es una agrupación vocal de música folclórica, con matices de fusión de ritmos latinoamericanos. Su estilo pretende dar un color diferente al género, con un cancionero propio de baladas, ritmos movidos y lo conservador del folclore tradicional con zambas y chacareras. Integrada por las voces de: Ramiro Navarro, Mauricio Boedo, Emilio Rivero e Ignacio Porcel, Músicos: Hernán Navarro (batería), Franco Bernascki (bajo) y Tomás Isola (violín).

"La agrupación fue constituida en el año 2017, con la idea de formar una agrupación con identidad propia, fresca y actual, donde pudieran converger las ideas de cada integrante y plasmarse en un proyecto sólido y duradero", dijo Navarro.

En el 2019 presentaron su material difusión, donde se incluyeron los temas inéditos: Si tú no estás, y ¿Cómo haré?. Tuvo una amplia aceptación del público en redes sociales, además se incluyeron: Sangre salteña, y Color de la chacarera.