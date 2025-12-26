"Feliz Nochebuena de resurrección”: el papelón de la diputada libertaria Juliana Santillán que se hizo viral

En plena Navidad, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, quedó en el centro de la escena digital tras publicar –y luego borrar– un mensaje festivo que rápidamente se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales. El video, difundido en X, combinó un saludo navideño con un balance político de la gestión de Javier Milei y una frase que llamó especialmente la atención: “Feliz Nochebuena de resurrección”.

El posteo convirtió a Santillán en tendencia durante la jornada del jueves 25 de diciembre, no solo por el contenido político del mensaje, sino por la elección de palabras utilizada. Mientras algunos seguidores interpretaron la referencia a la “resurrección” como una metáfora vinculada a la recuperación económica que promueve el oficialismo libertario, otros usuarios cuestionaron el mensaje y lo tomaron como un error conceptual.

Las críticas y burlas se multiplicaron en pocas horas, con numerosos comentarios señalando una supuesta confusión entre la celebración de la Navidad y la Pascua, festividad cristiana asociada a la resurrección de Jesús. La discusión fue tal que la propia red social X incorporó una aclaración bajo el sistema de “contexto agregado por lectores”.

Juliana Santillán: error detectado, tuit borrado

En ese apartado, se precisó que la Nochebuena celebra la víspera del nacimiento de Jesús y no su resurrección. La aclaración fue visible para quienes interactuaron con el contenido viral. Ante la repercusión y la viralización del episodio, Santillán decidió borrar el tuit original, aunque el contenido ya había sido replicado y capturado por numerosos usuarios.

La diputada ocupó varias veces el centro de la escena mediática y viral por algunos de sus errores en sus posteos, muchos de ellos por faltas de ortografía.

Otro blooper de Juliana Santillán

En junio de este año, la diputada libertaria protagonizó un momento difícil cuando se cruzó en televisión con residentes del Hospital Garrahan, en los tiempos más calientes del conflicto salarial.

Mientras tres médicas residentes protestaben en TN porque cobraban menos de $800.000 por mes por trabajar jornada completa más guardias de 24 horas, la diputada recibió un mensaje con datos sobre el valor de la Canasta Básica.

“La canasta básica total para una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC. Lo digo acá en TN para que no digan operaciones. Creo que la doctora había dicho 800 mil o una cuestión así. Falso”, dijo Santillán, con tono determinante.

Pero la canasta para una familia de cuatro integrantes en el mes de mayo de 2025 era de $ 1.110.063. El dato de Santillán era lo que lo necesitaba una sola persona en mayo para no estar debajo de la línea de pobreza.