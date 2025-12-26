Embarcación: violó a su sobrina de 12 años y lo condenaron a 6 años

El hombre, de 20 años, fue denunciado en 2024 por la madre de la menor de edad. Cumplirá la pena en la Unidad Carcelaria 5. La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un hombre fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal.

Por decisión de la Sala 2 del Tribunal de Juicio, el hombre -de 20 años- cumplirá su condena en la Unidad Carcelaria 5.

Además, se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), en cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes Nacional Nº 26.879 y Provincial N° 7775, oficiando a tales efectos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para la prosecución del trámite correspondiente.

La intervención de la Fiscalía se inició luego de que la madre de una niña de 12 años denunciara, en Embarcación, que su hija había sido víctima de abuso sexual por parte de su tío. Según relató la denunciante, la menor había salido a comprar pan pero al no conseguirlo, regresaba a su domicilio cuando se encontró con su tío, quien le ofreció llevarla a otro almacén. La niña accedió y subió a la motocicleta.

Sin embargo, el hombre se desvió del camino habitual y la llevó hasta un descampado, en donde abusó sexualmente de ella.