23°
26 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Tini Stoessel
Ruta nacional 51
Narcotráfico en Salta
Causa AFA
Protestas en Bolivia
Cristina Kirchner
Metán
Reservas del Banco Central
Municipios

Ruta Nacional 51: restablecieron el tránsito, pero piden extrema precaución en un tramo clave

Vialidad Nacional Salta informó que el tránsito fue normalizado en los sectores afectados de la Ruta Nacional 51, aunque persisten complicaciones por presencia de barro entre los kilómetros 180 y 190.  
Viernes, 26 de diciembre de 2025 18:52
La Vialidad Nacional a través de su delegación en Salta informó que se restableció el tránsito con normalidad en los sectores afectados de la Ruta Nacional 51, tras los inconvenientes registrados en las últimas horas.

Según el parte oficial, la circulación ya es normal entre Gobernador Solá (kilómetro 70) y Alfarcito (kilómetro 82), así como también en el tramo que une San Antonio de los Cobres con el Salar de Cauchari, dos sectores estratégicos para el tránsito local, turístico y productivo.

No obstante, desde el organismo vial solicitaron extrema precaución al circular entre los kilómetros 180 y 190, donde la calzada presenta presencia de barro, lo que puede dificultar la circulación, especialmente para vehículos pesados.

Desde Vialidad Nacional recomendaron respetar la señalización preventiva instalada en la zona y seguir en todo momento las indicaciones del personal vial, mientras continúan las tareas de monitoreo y mantenimiento sobre la traza.

