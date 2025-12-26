Ruta Nacional 51: restablecieron el tránsito, pero piden extrema precaución en un tramo clave

La Vialidad Nacional a través de su delegación en Salta informó que se restableció el tránsito con normalidad en los sectores afectados de la Ruta Nacional 51, tras los inconvenientes registrados en las últimas horas.

Según el parte oficial, la circulación ya es normal entre Gobernador Solá (kilómetro 70) y Alfarcito (kilómetro 82), así como también en el tramo que une San Antonio de los Cobres con el Salar de Cauchari, dos sectores estratégicos para el tránsito local, turístico y productivo.

No obstante, desde el organismo vial solicitaron extrema precaución al circular entre los kilómetros 180 y 190, donde la calzada presenta presencia de barro, lo que puede dificultar la circulación, especialmente para vehículos pesados.

Desde Vialidad Nacional recomendaron respetar la señalización preventiva instalada en la zona y seguir en todo momento las indicaciones del personal vial, mientras continúan las tareas de monitoreo y mantenimiento sobre la traza.