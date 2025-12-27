"El Eternauta", el fenómeno del año también llega interactivo a los chicos

"Lo viejo funciona, Juan". La famosa frase de "El Eternauta", que este año marcó el inconsciente colectivo a partir del éxito de la serie de Netflix (dos días después del estreno ya era la más vista a nivel global), podría tener, también, otra versión. Sería algo así como: "Lo viejo funciona, también para chicos, Juan".

El furor que causó la adaptación audiovisual de la célebre historieta argentina, creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, traspasó fronteras etarias y alcanzó a niños y adolescentes. Ese público inesperado se interesó no solo por la megaproducción protagonizada por Ricardo Darín sino, también, por el formato original.

Interés joven

El interés se pudo comprobar, a fines de abril: apenas se estrenó la serie en la plataforma, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el primer tomo de "El Eternauta" voló literalmente del stand del Grupo Planeta. Y, luego, en la feria infantil y juvenil que se realizó en el Palacio Libertad durante las vacaciones de invierno, se vio a niños y jóvenes con el cómic recién comprado.

Este mes, junto con los lanzamientos especiales que las editoriales se reservan para diciembre, llegó a las librerías un Eternauta distinto, que conserva las ilustraciones originales (y, por suerte, también el espíritu) y que invita a pequeños y medianos lectores a intervenir las páginas con dibujos, textos e ideas propias.

Línea para romper

De la línea del best seller internacional Destroza este diario, de la canadiense Keri Smith, que lleva más de quince años sumando "destrozadores" de libros en todo el mundo, "El Eternauta. Destrozá este libro y creá tu propia dimensión" (publicado por Planeta Junior, $19.900) presenta en la tapa al protagonista, Juan Salvo, con la cabeza cubierta con una escafandra que lo protege de la nieve mortal.

En la contratapa, dice: "Sumergite en el universo de El Eternauta como nunca antes. Pintá, rasgá y escribí sin límites en estas páginas llena de gurbos, hombres robots, manos… íy mucha nieve! Poné a prueba tu creatividad en un mundo donde reina lo imprevisible. ¿Estás listo para ser parte de esta aventura fuera de serie?".

Lúdico

El Eternauta "para destrozar" es un libro lúdico que rompe la solemnidad del mito para transformarlo en experiencia.

A diferencia de un álbum de actividades convencional, en esta propuesta el objetivo es la inmersión. Se invita a los pequeños lectores (con un target sugerido de 8 a 12 años, aunque sin límites rígidos) a intervenir las ilustraciones originales en blanco y negro.

No se trata solo de colorear: se les propone pensar qué harían ellos frente a la nevada, cómo se protegerían y cómo diseñarían esos "universos desconocidos" que la historia original apenas sugiere.

Trabajo por detrás

El trabajo editorial se concretó en conjunto con los herederos de los autores. El libro respeta el storytelling del cómic pero potencia la creatividad infantil, desafiándolos a imaginar lo que "Ellos" -los invasores invisibles- nunca mostraron.

A lo largo de las páginas, hay muchas más propuestas para crear que para "destrozar", pero esa es la idea: que los chicos y adolescentes se apropien de la historia y se animen a inventar sus propias escenas, diálogos e, incluso, variantes.

"Con el estallido de la serie a nivel mundial, surgieron nuevos lectores que se acercaron por primera vez al cómic y otros que lo redescubrieron tras haberlo leído hace muchos años en la revista Hora Cero. En muchas casas, la serie se compartió en familia y surgió una nueva audiencia de niños y niñas, preadolescentes y adolescentes interesados en el cómic en el que se basó la serie y en la historia biográfica de Oesterheld y López", contó a La Nación María José Ferrari, gerenta de Literatura Infantil y Juvenil del Grupo Editorial Planeta. "También apareció la necesidad de consumo de productos derivados del cómic y de libros para los más pequeños que no acceden o no llegan a engancharse fácilmente con el cómic", agregó.

"El formato de este libro crea una nueva dimensión y permite jugar de manera dinámica, creativa y artística tanto con los detalles de la historia del cómic como con las ilustraciones originales también, sin necesidad de retocarlas". "Se suma la posibilidad de intervenir las imágenes originales, todas en blanco y negro, con colores y materiales para crear escenas nuevas, completar o versionar las ya existentes", sumó el gerente de Planeta.

"Buscamos que los niños y las niñas experimenten con una diversidad de materiales para hacer creaciones artísticas y los alentamos a poner en papel todo aquello que imaginan y lo que no se cuenta en la historia, que se sumerjan y se apropien de ella", concluyó.

Éxito juvenil y más

Martín Oesterheld, nieto del autor y uno de los herederos de los derechos de "El Eternauta", contó qué vivieron a partir del estreno de la serie. "Tuvimos pedidos de entrevistas y charlas de muchos colegios primarios y secundarios. Nombraron 'Héctor G. Oesterheld' una escuela en Ciudadela por votación de los alumnos. Hice varias videollamadas y mandé mensajes a muchas de estas escuelas, que hicieron homenajes, actividades, videos, muestras inmersivas, de todo... Una escuela de Santiago del Estero, otra de Artes de Neuquén, también de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, un montón", detalló.