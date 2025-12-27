En moto y armados cruzando la frontera

Tres hombres fueron demorados al intentar cruzar hacia Bolivia por un paso clandestino, portando armas de fuego y desplazándose en motocicletas.

Además del secuestro de las armas y las motocicletas, el fiscal solicitó la detención de los tres involucrados, medida que fue rechazada por el juez de Garantías.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, intervino en una causa caratulada de manera provisional como tenencia y/o portación ilegítima de arma de fuego y hurto calificado, a partir de un procedimiento realizado durante la madrugada del 20 de diciembre, en el marco del Operativo "Fin de Año Seguro 2025", cuando tres hombres fueron demorados al intentar cruzar hacia Bolivia por un paso clandestino, portando armas de fuego y desplazándose en motocicletas.

Cazón apuntó contra el juez Mariscal Astigueta que no le dio en su momento la detención.

El hecho se registró alrededor de las 2:30, en inmediaciones del barrio San Martín, en un sector conocido como "El Pacará", donde personal policial efectuaba controles de identificación. En ese contexto, se detuvo la marcha de dos motocicletas, ocupadas por un hombre de 20 años, de nacionalidad colombiana; un hombre de 19 años, de nacionalidad boliviana; y un tercer hombre de 21 años.