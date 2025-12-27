Orán: doloroso final para un debate por el crimen de Thiago Mendoza

Con profundo dolor e indignación, la familia de Thiago Mendoza recibió la decisión judicial que puso fin al proceso penal por el crimen del adolescente de 16 años asesinado durante un asalto en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. El juez de la causa dictó el sobreseimiento del menor de 15 años imputado por el homicidio y ordenó su inmediata libertad, en estricto apego a la legislación penal juvenil vigente.

La resolución se apoyó en el marco legal que rige para menores no punibles. Si bien durante la investigación se determinó la responsabilidad del joven en el ataque, la edad del acusado -15 años al momento del hecho- impidió avanzar hacia una condena penal. Así lo confirmó el abogado de la familia de la víctima, Sergio Herrera, quien señaló que "se habían agotado todos los pasos correspondientes a la investigación", pero que la ley es clara y no deja margen de maniobra en estos casos.

"Pedimos justicia"

"El sobreseimiento era una consecuencia jurídica inevitable", explicó el letrado, al tiempo que remarcó el impacto emocional que la decisión provocó en los familiares de Thiago. La madre del adolescente asesinado expresó su angustia con palabras contundentes: "Nosotros estamos haciendo esto para que no se le dé la libertad. Solo pedimos justicia, una justicia justa para Thiago". El reclamo familiar se trasladó ahora al plano legislativo, con un pedido explícito de revisión del régimen penal juvenil.

Desde la defensa del menor, el abogado Cristian Illesca sostuvo que la decisión judicial se ajustó plenamente a derecho. Indicó que durante el proceso se incorporaron informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales, los cuales no reflejaron indicadores de peligrosidad que justificaran una medida distinta. En ese marco, afirmó que correspondía el sobreseimiento y la inmediata libertad del joven.

Conforme a la ley

Illesca remarcó además que, más allá de las opiniones personales o del impacto social del caso, los operadores judiciales deben actuar conforme a la ley vigente. "Es una cuestión estrictamente legal, más allá de las aspiraciones o deseos del juez o de las partes", señaló en declaraciones a un medio local, y agregó que el desenlace del proceso era conocido de antemano, sin perjuicio de la gravedad del hecho investigado.

El caso de Thiago Mendoza conmocionó a Orán. El adolescente murió tras ser apuñalado en la plaza Marta, cuando fue abordado por otro menor que intentó robarle el celular. El agresor lo hirió con un arma blanca y se dio a la fuga, aunque posteriormente fue identificado y detenido. Con la resolución judicial conocida este martes, el joven imputado recuperó la libertad total.

El fallo reabrió el debate social y político sobre la legislación penal juvenil en Argentina, especialmente en hechos de extrema violencia protagonizados por menores, y dejó a una familia atravesada por el dolor.