Salteño despiadado asesinó en Navidad

Un chaqueño fue asesinado a puñaladas en Copo, Santiago del Estero, como resultante de una copiosa ingesta de bebidas alcohólicas y por la cual permanece detenido un salteño.

Pese al hermetismo total, trascendió que el escenario fue una vivienda ubicada en un paraje cercano a "Ahí Veremos", distante a más de 120 kilómetros de la ciudad de Monte Quemado, Copo.

De acuerdo con testigos, todo comenzó con una "tomada" a la cual se plegaron los entonces amigos, Sergio Reinaldo Castaño, de 33 años, oriundo del barrio Centro de El Quebrachal, Anta. El otro protagonista fue identificado como Santiago Emanuel Villalba, oriundo de Taco Pozo, provincia del Chaco quien oficiaba de anfitrión de la juntada navideña.

Todos estaban en paz hasta la medianoche del 24. Ahí parece que el alcohol entró fuerte.

Gritos y peleas

Un testigo habría deslizado que los sujetos bebieron en demasía. Brindaron por la Nochebuena y en las primeras horas del 25, todo terminó a los gritos, insultos y peleas.

En un momento, Castaño habría doblegado la resistencia de Villalba y asestado heridas letales que desembocaron en su muerte. Después, el agresor se retiró hacia la espesura de un monte cercano.

Ya en la mañana, cerca de las diez, una comisión policial interceptó al salteño que andaba todavía mostrando el rojo de la sangre derramada. Lo alojaron en la subcomisaría de "Ahí Veremos".

Salteño detenido en Monte Quemado

Por directivas del fiscal de turno, Santiago Bridoux, el apresado fue conducido urgente a Monte Quemado, a fin de ser asistido por personal de sanidad policial. También, le sea retirada la ropa para ser analizada por los peritos.

El cuerpo de la víctima fue conducido hacia la morgue judicial del hospital Independencia donde se le practicará una autopsia, ordenada por la fiscalía actuante, que solicitó también la detención del anteño homicida hasta que sea imputado, momento en que la fiscalía solicitará la prisión preventiva del salteño cuchillero y desalmado que asesinó a su anfitrión en un convite navideño.