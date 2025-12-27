Scaloni sigue en el podio de los mejores DT del mundo

El nombre de Lionel Scaloni volvió a aparecer entre los más destacados del fútbol internacional. El técnico de la Argentina fue incluido una vez más en el ranking anual que elabora la IFFHS, un reconocimiento que distingue a los mejores entrenadores de selecciones nacionales a lo largo de la temporada 2025.

Esta vez, el oriundo de Pujato se ubicó tercero en el listado, que volvió a tener dominio europeo en la parte superior con Luis de la Fuente en lo más alto por segundo año consecutivo. El DT de España, con el que justamente se medirá en la Finalissima del 26 de marzo en Qatar, lideró la tabla con 136 puntos.

El premio se explica por el sólido presente de la Roja, que cerró la temporada como líder del ranking FIFA, aseguró su clasificación al Mundial 2026 y alcanzó una marca histórica de 31 partidos oficiales sin derrotas, la racha invicta más extensa de un combinado.

De la Fuente fue seguido por Roberto Martínez, actualmente en Portugal, con 83 unidades, mientras que Scaloni sumó 59, completó el podio y reafirmó su lugar entre la elite mundial. Ya había sido elegido el mejor del mundo en 2022 y 2023. La continuidad del proyecto y los títulos recientes con Argentina (un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima en poco más de cuatro años) sostienen su vigencia.

Asimismo, el argentino Néstor Lorenzo y actual líder de Colombia se ubicó noveno, con 10 puntos.

El Top 10 de los mejores técnicos del mundo: