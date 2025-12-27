El paso por la vida de hombres y mujeres que han dejado un importante legado, de pronto quedan olvidado; por eso apelo a la memoria para recordar aplaudiendo a la gran figura de Susana Martorell de Laconi, que ha dejado profundas enseñanzas sobre nuestro idioma y sobre la cultura en general y además, aportó a la educación desde su puesto de trabajo, que siempre estuvo rodeado de generaciones jóvenes que apuntaban a enaltecer el futuro.

Nació en Salta, el 9 de diciembre de 1932. Maestra bachiller Normal Nacional, Profesora, Licenciada, Doctora en Letras, por la Universidad Nacional de Tucumán. Docente e investigadora de excelencia universitaria. Directora del Instituto Salteño de Investigaciones Dialectológicas 'Berta Vidal de Batini' y su fundadora. Directora General del Colegio Santa Teresa de Jesús, Instituto incorporado a la enseñanza oficial. Autora de manuales para la enseñanza universitaria y terciaria. Autora de 30 libros. Miembro de número de La Senda Gloriosa de la Patria, donde ocupa el sitial Nª 8 'Juan Carlos Dávalos'. Miembro de la Academia Porteña de Lunfardo. Miembro correspondiente en Salta de la Academia Argentina de Letras. Recibió numerosos premios. En 1987 Premio Regional de Crítica Literaria otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación, por su investigación 'La obra en prosa de Juan Carlos Dávalos'. En 1993, premio en crítica literaria por 'Estudios y ensayos sobre la narrativa y el teatro de Juan Carlos Dávalos'. Estudiosa de la obra de Juan Carlos Dávalos. En 2010 fue distinguida en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta. Sus libros: "Algunas particularidades de la lengua oral en Salta", en colaboración, Editorial Universidad Católica de Salta, 1982. "Estudios y ensayos lingüísticos y literarios", en colaboración, 1984, Editorial Roma. "El voseo en la norma culta de la ciudad de Salta", en colaboración de Iride Rossi de Fiori, 1986, Universidad Católica de Salta. "La obra en prosa de Juan Carlos Dávalos. Estudio lingüístico", 1987, Editorial Roma. "Manual de gramática castellana", 1988, Instituto Berta Vidal de Battini. "Guías de estudio de Gramática Histórica Española", 1990, Ucasal. "Estudios y ensayos sobre la narrativa y el teatro de Juan Carlos Dávalos", 1991, Instituto Berta Vidal de Battini. "Cartillas de Lengua", I, II, III, Dirección y colaboración, 1991, Colegio Santa Teresa de Jesús. "El español de Argentina con especial referencia a Salta", 1992, Instituto Berta Vidal de Battini. "Compendio de historia del español", 1994, Ucasal. "Elementos de fonética y fonología castellanas", 1994. "Hablas de Salta. Así hablamos los salteños", 1995, Instituto Berta Vidal de Battini. "Juan Carlos Dávalos autor salteño de literatura juvenil", 1998, Instituto Berta Vidal de Battini. "Salta lunfa. El lunfardo en Salta", 2000, Instituto Berta Vidal de Battini. "Algunos aspectos sintácticos y morfosintácticos del español hablado culto de la ciudad de Salta", 2001, tesis del doctorado, Universidad de Tucumán, obra seleccionada como la mejor de los años 1998 y 1999, Recibió el Premio Famus, Federación de Mujeres Universitarias Argentinas. "El habla de Salta". "Voces quichuas en Salta", 2004. "Breve diccionario de lunfardismos", 2006, dirección y coautoría. "El español en Salta. Lengua y sociedad", 2006, Academia Argentina de Letras. "Antiguos refranes medievales y del siglo XVI. Su uso en Salta", 2008, Academia Argentina de Letras, Editorial Dunken. "Los refranes en Salta. Refranero salteño", 2009, con Edda Soto de Matulovich, Sonia Diez Gómez, Mónica Rivelli y María D. Hondrogianis.

Una mujer muy comprometida con la cultura y la educación. Tuve suerte de compartir momentos culturales en su colegio, en su casa. La acompañé en aquella jornada histórica cuando la recibieron por primera vez como correspondiente de la Academia Argentina de Letras, en su sede de Capital Federal, inaugurando con una profunda conferencia.