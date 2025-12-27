PUBLICIDAD

27 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

Snoop Dogg se lució en el espectáculo de medio tiempo navideño de la NFL junto a Andrea Bocelli

También participaron del evento Huntr/x y Lainey Wilson, entre otros.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 10:20
Snoop Dogg fue la figura central jornada de Navidad de la NFL, donde uno de los partidos más esperados fue el de los Vikings de Minnesota frente a los Lions de Detroit. El rapero le puso música al acto de medio tiempo junto a otras figuras como Andrea Bocelli y Huntr/x.

 

 


El cantante italiano se sumó para cerrar la excelente noche deportiva y musical. Las estrellas del K-Pop, HUNTR/X, arrancaron su actuación con el villancico, “Twelve Days of Christmas”. Luego, fue el turno de Snoop, con “Drop it like it’s hot y Who Am I (What’s My Name)?”, que tuvo a Lainey Wilson como invitada.

La cantante de country llegó en un trineo cantando “Santa Claus is coming to Town”. Durante el set, Dogg hizo una mezcla de sus canciones más famosas, arrancando con “The One and Only”, seguido por “My Favorite Things” y “Nuthin’ But a ‘G’ Thang”.

Bien al estilo de este tipo de eventos, como pasa también en la final del Super Bowl, el evento tuvo la presencia de una pequeña orquesta, bailarines vestidos y una banda que ayudó a darle un entorno navideño. El evento fue transmitido por Netflix.

Otro momento importante que tuvo el artista estadounidense fue la presencia de su familia sobre el escenario. La noche tuvo un momento especial cuando Bocelli y su hijo Matteo aparecieron para hacer “White Christmas”. El resto de los artistas se sumaron en el escenario como cierre del espectáculo.

 

