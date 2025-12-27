PUBLICIDAD

alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Secuestro de arma de fuego
Detenido por pedido de captura
Máxima Zorreguieta
Demoras
Clausuran fiesta ilegal

La noche terminó antes de tiempo: clausuraron una fiesta no autorizada en Atocha

El operativo se desplegó sobre la calle Manuel J. Castilla tras detectar una reunión que carecía de permisos municipales. La intervención de la Unidad Fiscal Contravencional derivó en el desalojo inmediato del predio y el inicio de actuaciones legales contra la organizadora.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 10:28
Una fiesta clandestina fue clausurada en Atocha.
La música ya estaba sonando y el movimiento de gente era evidente, pero la noche en Atocha no escondía ningún misterio: se trataba de una fiesta organizada sin autorización, una práctica que se repite con frecuencia en zonas residenciales y que suele terminar de la misma manera. En este caso, con una clausura, una infracción contravencional y el final anticipado del encuentro.

El procedimiento se concretó durante un recorrido preventivo en calle Manuel J. Castilla, donde personal policial constató que el evento se desarrollaba sin la habilitación correspondiente. La organizadora, una joven de 22 años, fue infraccionada por incumplir la normativa vigente, mientras que los asistentes debieron retirarse del lugar.

Según se informó, la falta encuadró en el artículo 124 de la Ley Contravencional 7135/01, que sanciona la realización de eventos o reuniones sin autorización previa, independientemente de que se lleven a cabo en espacios privados. La normativa apunta a regular este tipo de actividades para garantizar condiciones mínimas de seguridad y convivencia.

Como parte del procedimiento, se dispuso el cese del evento y el despeje ordenado de los asistentes, sin que se registraran incidentes. La intervención fue comunicada a la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON), que quedó a cargo de la continuidad de las actuaciones administrativas correspondientes.

