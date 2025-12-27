Un control nocturno en la ruta 5 derivó en el secuestro de una escopeta

La noche en la zona rural de Lumbreras suele ser tranquila, con escaso movimiento y largos tramos de ruta sin tránsito constante. En ese contexto, un patrullaje preventivo desplegado por personal policial terminó revelando una situación que encendió las alertas: dos hombres se desplazaban en motocicleta transportando un arma de fuego sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 20, durante un control de rutina realizado por efectivos del Destacamento Policial Lumbreras, dependiente del Distrito de Prevención 3. Al detener la marcha del rodado para una verificación preventiva, los policías advirtieron una irregularidad que motivó una inspección más exhaustiva.

Durante el control, los uniformados constataron que los ocupantes de la motocicleta llevaban una escopeta, acompañada por un cartucho, sin poder acreditar la propiedad ni la tenencia legal del arma. Ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Los hombres, de 31 y 35 años, fueron demorados en el lugar por el presunto delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Además, se dispuso el secuestro del arma y la retención del vehículo en el que circulaban, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia.

La intervención tomó relevancia no solo por el hallazgo del arma, sino también por el contexto en el que se produjo: un control preventivo en una zona de circulación reducida, donde este tipo de operativos busca anticiparse a situaciones que puedan derivar en hechos de mayor gravedad.

Desde el ámbito judicial se informó que tomó intervención la Fiscalía Penal 2, que quedó a cargo de evaluar las actuaciones, definir la situación procesal de los demorados y determinar los pasos a seguir en el marco de la investigación.