Era buscado por un violento robo a mano armada y fue detenido en un barrio de la Capital

La madrugada avanzaba con la calma tensa que suele dominar las calles de algunos barrios cuando el movimiento baja y los sonidos se vuelven más nítidos. Fue en ese contexto, en el barrio Virgen del Rosario, donde una situación aparentemente habitual derivó en un resultado clave para una causa judicial abierta desde hacía tiempo.

Efectivos del Distrito de Prevención 1 Capital procedieron a identificar a un hombre que se encontraba en la vía pública. Al corroborar su identidad en las bases oficiales, surgió un dato determinante: el joven registraba un pedido de captura activo por una causa de robo calificado por el uso de arma de fuego, un delito que implica un alto nivel de violencia.

Ante la confirmación de la medida judicial vigente, el individuo -de 27 años- fue reducido y trasladado, quedando inmediatamente a disposición de la Justicia. El procedimiento se desarrolló sin resistencia ni hechos que alteraran el normal desarrollo de la intervención.

La causa es seguida por el Juzgado de Garantías 3, que ahora deberá resolver los próximos pasos procesales, entre ellos la imputación formal y las condiciones en las que continuará detenido el acusado.

El caso registrado en Virgen del Rosario se suma a otros procedimientos recientes que muestran cómo una verificación de identidad puede transformarse en una pieza clave para avanzar en investigaciones penales y dar con personas que eran buscadas por la Justicia desde hacía semanas o meses.