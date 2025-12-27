PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
27 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Secuestro de arma de fuego
Detenido por pedido de captura
Máxima Zorreguieta
Demoras
Ruta nacional 51
Aeroparque Jorge Newbery
Presupuesto 2026
Clima en Salta
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Secuestro de arma de fuego
Detenido por pedido de captura
Máxima Zorreguieta
Demoras
Ruta nacional 51
Aeroparque Jorge Newbery
Presupuesto 2026
Clima en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Sorpresivas demoras en Aeroparque: vuelos a Salta cancelados y reprogramados por problemas en la pista

Las complicaciones operativas registradas este sábado en el Aeroparque Jorge Newbery impactaron en los vuelos con destino a Salta. Hubo servicios cancelados, demoras de varias horas y reprogramaciones, en una jornada marcada por el intenso calor y tareas de emergencia en la pista.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 17:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Las demoras y cancelaciones en el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron un impacto en los vuelos con destino a la ciudad de Salta, donde al menos una decena de servicios se vieron afectados por problemas operativos registrados durante la tarde del sábado.

Según la información oficial de arribos de Aeropuertos 2000, uno de los vuelos provenientes de Aeroparque -FlayBondi-  fue cancelado, mientras que otro de Aerolíneas registra demoras significativas, con reprogramaciones que se extendieron hasta entrada la noche. También se mantuvieron algunos vuelos en estado “programado”, aunque sujetos a cambios de último momento.

El escenario generó incertidumbre entre los pasajeros que aguardaban en la terminal aérea local, muchos de los cuales seguían la evolución de los vuelos a través de los sistemas online ante la falta de confirmaciones definitivas.

Qué pasó en Aeroparque

Las complicaciones se originaron en desprendimientos de asfalto en la pista del aeropuerto porteño, una situación que obligó a interrumpir momentáneamente las operaciones y a realizar trabajos de mantenimiento de urgencia. A esto se sumaron las altas temperaturas, que durante la jornada superaron los 35 grados, complicando aún más la operatoria aérea.

Como consecuencia, varios vuelos fueron demorados, cancelados o desviados al aeropuerto de Ezeiza, afectando servicios de distintas aerolíneas y destinos, entre ellos Salta, uno de los corredores con mayor movimiento desde Buenos Aires durante la temporada de verano.

Desde las compañías aéreas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que las demoras podrían continuar mientras se normaliza por completo la situación en Aeroparque.

Estado de los vuelos desde Aeroparque hacia Salta

Hora prevista Vuelo Aerolínea Origen Estado
19:10 FO 5164 Flybondi Aeroparque (AEP) Cancelado
19:15 AR 1490 Aerolíneas Argentinas Aeroparque (AEP) Demorado (20:00)
21:37 WJ 3018 JetSmart Aeroparque (AEP) Programado
22:10 FO 5166 Flybondi Aeroparque (AEP) Programado
22:10 FO 5480 Flybondi Córdoba (COR) Programado

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD