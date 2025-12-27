Clima en Salta: fin de semana bajo alerta naranja en la ciudad, mirá el minuto a minuto de la lluvia

Todo parece indicar que la lluvia será protagonista en Salta durante el último fin de semana de 2025. La ciudad y gran parte del Valle de Lerma se verán afectadas por un escenario de marcada inestabilidad, con lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos meteorológicos actualizados.

En este contexto, el SMN emitió una alerta naranja que abarca la franja horaria de 18 a 0 de este sábado y que afectará a Salta capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, la zona baja de Chicoana, la zona baja de La Caldera, la zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.

El alerta que emitió el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado por la tarde y noche.

De acuerdo al organismo, "el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre 50 y 90 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros de forma localizada".

Sin embargo, es importante aclarar que el alerta no signfica que lloverá sí o sí, sino es una advertencia de lo que podría pasar.

Precipitaciones de sábado y domingo

El sitio meteored, a través de su radar de lluvia, puede brindar el detalle de la cantidad de milímetros que caerán en ciertas franjas horarios durante la tarde noche de este sábado y madrugada de domingo.

A las 21, por ejemplo, en Salta capital se prevé una precipitación cercana a los 4 milímetros. Hacia las 22, el área más comprometida será el Valle de Lerma, con especial impacto en La Merced, Cerrillos, San Agustín y la zona del aeropuerto, donde podrían registrarse acumulados de casi 6 milímetros. A las 23, la atención se desplazará hacia el norte de la ciudad, Vaqueros y San Lorenzo, con estimaciones de hasta 3,5 milímetros.

Posta de lluvia en la zona norte de la ciudad de Salta.

Durante la madrugada del domingo, la probabilidad de lluvias disminuirá momentáneamente, aunque no se descartan precipitaciones aisladas. Sin embargo, a partir de la 1 de la mañana, Salta volverá a estar amenazada por la lluvia, con una caída estimada de unos 4 milímetros, condición que podría extenderse hasta cerca de las 4. Para las 7, volverán a incrementarse las chances de precipitaciones, con acumulados que rondarían los 2 milímetros.

Atentos en la zona sur de la ciudad

Ya durante el domingo, la zona sur de la ciudad concentrará la mayor probabilidad de lluvias, con registros que podrían alcanzar los 6 milímetros, para luego ir disipándose gradualmente con el correr de las horas. Incluso hacia la tarde, alrededor de las 15, se mantienen chances de nuevos episodios de precipitación.

El gráfico difundido por el SMN respalda este escenario, mostrando elevadas probabilidades de lluvias y tormentas durante el sábado y el domingo, temperaturas moderadas y una mejora paulatina recién hacia el inicio de la próxima semana. Ante la vigencia de la alerta naranja, las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante tormentas fuertes y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Minuto a minuto de la lluvia en Salta

Sábado

A las 21: En Salta capital se prevé una precipitación aproximada de 4 mm.

Probabilidad de precipitaciones para las 21, según el sitio Meteored.

A las 22: El área más comprometida será el Valle de Lerma: La Merced, Cerrillos, San Agustín y la zona del aeropuerto, con acumulados cercanos a 6 mm.

Probabilidad de precipitaciones para las 23, según el sitio Meteored.

A las 23: Mayor impacto en la zona norte de la ciudad, Vaqueros y San Lorenzo, con una acumulación estimada de 3,5 mm.

Domingo

A las 0: Disminuye considerablemente la probabilidad de lluvias, aunque no se descartan precipitaciones aisladas.

Probabilidad de precipitaciones para las 1 del domingo, según el sitio Meteored.

A las 1: Salta vuelve a quedar bajo amenaza de lluvia, con una probable caída de 4 mm , condición que se mantendría hasta las 4 aproximadamente .

A las 7: Aumentan nuevamente las chances de precipitaciones, con un acumulado estimado de 2 mm .

Durante la mañana y el mediodía: La zona sur de la ciudad presenta amplia probabilidad de lluvias, con registros que podrían alcanzar los 6 mm.

Nubes de tormentas en la zona sur de la ciudad.

A las 15: Persisten las chances de precipitaciones en algunos sectores, con acumulados estimados en torno a los 6 mm, tendiendo a disiparse hacia la tarde.

Alerta amarilla para el resto de la provincia

Para el norte provincial, departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas, según el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Lo mismo ocurre para los departamentos de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El alerta amarilla abarca la franja horaria desde las 18 hasta la medianoche.

Para el domingo, en tanzo, el mapa norte provincial ya no tendrá alertas, peró sí se mantendrá la advertencia para el sur del territorio salteño.