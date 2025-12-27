Refuerzan controles a los condenados por golpismo en Brasil

La Corte Suprema de Brasil ordenó ayer, un día después de la frustrada tentativa de fuga de uno de los condenados por la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro, la prisión domiciliaria de otros 10 condenados por golpismo.

La medida, determinada por el magistrado Alexandre de Moraes para evitar nuevos intentos de fuga, fue ejecutada ayer mismo por la Policía Federal contra diez procesados cuya sentencia aún permite apelación, en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahía, Tocantins y en Brasilia.

Los condenados - entre los cuales hay siete militares del Ejército y el exasesor de asuntos internacionales del Gobierno de Bolsonaro Filipe Martins- que gozaban de la libertad mientras se definía su situación y cumplían solo algunas medidas cautelares ordenadas por la Corte como el uso de tobillera electrónica, tendrán ahora que permanecer recluidos en su residencia, donde deberán seguir utilizando el aparato rastreador.

Sin redes sociales

Las autoridades también les prohibieron el uso de redes sociales, el contacto con otros investigados y las visitas. Además solicitaron la entrega de los pasaportes y suspendieron los permisos de porte de armas de fuego.

La orden se produce tras la captura del exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, en Paraguay, el viernes, cuando intentaba embarcar hacia El Salvador. Condenado a 24 años y 6 meses de prisión, Vasques permanecía en libertad en Brasil, ya que su sentencia aún no era firme y podía apelar, y solo cumplía medidas cautelares como el uso de una tobillera electrónica y la restricción de movimientos nocturnos.

Escape en Navidad

En el día de Navidad, el condenado rompió el dispositivo y huyó hacia Asunción. El viernes fue interceptado en el aeropuerto de Asunción tras ingresar irregularmente al país con la identidad de un ciudadano paraguayo, expulsado del país y detenido por las autoridades brasileñas en Foz de Iguazú.

Vasques, quien ayer fue trasladado a una prisión en Brasilia, fue hallado culpable de haber organizado una operación para dificultar el acceso de votantes a los centros electorales en la segunda vuelta de 2022, favoreciendo a Bolsonaro, quien finalmente fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.