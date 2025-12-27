Vuelven a analizar el uso de regalías mineras para obras en Salta

La aplicación de los instrumentos previstos en la Ley provincial 8.164 para financiar obras de infraestructura vial mediante regalías mineras volvió a ponerse sobre la mesa de discusión en Salta, en el marco del reciente encuentro entre el flamante ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y la Mesa Empresaria y Productiva, donde, entre otros, estuvieron actores del sector minero. Se trata de una herramienta que está en vigencia desde 2020, pero que hasta el momento no fue utilizada por ninguna empresa.

Durante la reunión, que tuvo lugar esta semana, uno de los ejes abordados fue la logística y la integración regional, un punto señalado por el sector minero como clave para mejorar la competitividad. En ese contexto, se retomó el análisis de la Ley 8164, que habilita a las compañías mineras a financiar obras de beneficio público y compensar luego parte de esa inversión con regalías provinciales.

El sistema de "obras por regalías" fue incorporado a la Ley de Promoción Minera y reglamentado el 31 de julio de 2020. La normativa permite que las empresas compensen un porcentaje del costo de las obras con los tributos que la Provincia percibe por la extracción de minerales. Sin embargo, a más de cuatro años de su entrada en vigencia, no registra antecedentes de aplicación concreta.

Vuelta de tuerca

La falta de avances con estos tipos de esquemas de participación público privada no es un fenómeno exclusivo de Salta El tema incluso fue abordado a nivel nacional en el Plan Argentina Productiva 2030, elaborado con asistencia técnica de la organización Fundar y publicado a fines de marzo de 2023.

En el documento, se recomienda vincular este tipo de incentivos con instrumentos tributarios de la administración nacional, para ampliar su impacto en obras de infraestructura.

El debate sobre falta de utilización de este recurso de la Ley 8164 también tuvo lugar en el ámbito legislativo provincial. Hace dos años, la Comisión de Minería del Senado provincial analizó posibles modificaciones a la norma, ante la ausencia de proyectos presentados. En ese momento, se señaló como una de las principales dificultades la falta de un mecanismo claro de actualización de los montos a reintegrar en un contexto inflacionario.

Agenda de trabajo en la Puna

San Antonio de los Cobres, principal enclave minero de la Puna salteña, fue el escenario elegido para la presentación en territorio de la agenda de gestión del Ministerio de Producción y Minería de la Provincia. Allí, el ministro Ignacio Lupión encabezó la primera reunión del gabinete productivo fuera de la capital provincial, con la minería como eje articulador de las políticas de desarrollo regional.

El encuentro reunió a autoridades provinciales y municipales para definir lineamientos de trabajo vinculados a la expansión minera y su integración con la infraestructura, el empleo y el desarrollo local. Participaron el intendente de San Antonio de los Cobres, Alberto Carral; el jefe comunal de Tolar Grande, Sergio Villanueva; concejales, legisladores del departamento y equipos técnicos de las áreas de Minería y Energía, Industria, Comercio y Empleo, Desarrollo Agropecuario y Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Durante la jornada se delineó una hoja de ruta común orientada a acompañar el crecimiento de la actividad minera en la Puna y a fortalecer su impacto en las economías locales. En ese marco, los intendentes plantearon la necesidad de avanzar en infraestructura estratégica, con énfasis en obras viales, servicios de salud y educación, consideradas claves para sostener el desarrollo productivo y el crecimiento poblacional asociado a los proyectos mineros.

En ese marco, Lupión destacó el rol estratégico de San Antonio de los Cobres dentro del esquema productivo provincial.