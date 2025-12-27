Una trampa digital para atrapar al asaltante del parque San Martín

El parque San Martín, pulmón verde y punto de encuentro ineludible de la capital salteña, fue el escenario de un episodio de inseguridad que, gracias al rastro digital, tuvo un final distinto. Lo que comenzó como una situación traumática para una mujer, terminó convirtiéndose en una lección de ciberinvestigación por parte de las fuerzas de seguridad.

Todo se inició con una denuncia cargada de angustia. La víctima caminaba por las inmediaciones del parque cuando fue abordada por un hombre. Lejos de ser un simple arrebato, el delincuente esgrimió un arma blanca para amedrentarla, logrando sustraerle su celular y una cartera que contenía documentación personal y diversos objetos de valor. Tras el ataque, el sospechoso huyó rápidamente del lugar a bordo de una moto.

El error en la red

Sin embargo, el delincuente cometió el error de subestimar el monitoreo preventivo. En lugar de ocultar el botín, optó por la inmediatez de la web. Fue allí donde el Grupo Investigativo 3 A tomó intervención del caso. En lugar de limitarse al patrullaje tradicional, los efectivos realizaron un minucioso relevamiento en redes sociales, donde detectaron que un usuario ofrecía elementos con características idénticas a los robados en el parque.

Mediante tareas de inteligencia y siguiendo la huella digital del vendedor, los investigadores lograron pactar un encuentro que permitió confirmar las sospechas. Como resultado, se concretó la recuperación de los elementos sustraídos, que fueron restituidos a su propietaria, y se procedió a la demora de un hombre de 32 años. En el marco del operativo, también se realizó el secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba el sospechoso.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 4, que dispuso las actuaciones correspondientes y continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales del demorado.

Otro robo en pleno centro

En paralelo, otro procedimiento se desarrolló en pleno centro de la ciudad. Tras una alerta ciudadana, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana intervinieron en calle Alvarado al 600, donde demoraron a un hombre que transportaba dos parlantes cuya procedencia no pudo justificar. La investigación permitió establecer que los elementos habían sido sustraídos de un comercio ubicado en la peatonal Alberdi.

El sospechoso, un hombre de 53 años, quedó a disposición de la Justicia y los parlantes fueron restituidos a su propietario. En este caso, tomó intervención la Fiscalía Penal 2, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Robo y detención en El Bordo

El tercer episodio ocurrió fuera de la Capital, en la localidad de El Bordo, departamento General Güemes. Allí, un comercio ubicado en la intersección de Belgrano y Gumersinda Figueroa fue blanco de un robo. A partir de tareas investigativas, efectivos de la Base Operativa El Bordo, dependiente también de la Dirección General de Investigaciones, lograron identificar al presunto autor.

El operativo culminó con la detención de un joven de 18 años en la vía pública y la recuperación de los elementos sustraídos, que habían sido reducidos en barrio Evita. Entre los objetos secuestrados se encontraban un parlante, un termo, juegos de mate, ropa y encendedores, entre otros. La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de General Güemes.