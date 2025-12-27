Alerta: corte en la ruta 51 entre ingeniero Maury y Santa Rosa de Tastil por alud

La fuerte lluvia que cayó en la madrugada de hoy sobre el Valle de Lerma y zonas cercanas, afectó nuevamente el tránsito en la ruta nacional 51, dejando el tramo entre ingeniero Maury y Santa Rosa de Tastil cortado.

Un larga fila camiones, colectivos de pasajeros y autos particulares se encontraron con corte en este tramo de la ruta, debido a un alud, que cayó sobre la ruta, haciendo imposible la circulación.

Desde Vialidad Nacional, Federico Casas, confirmó a El Tribuno que los equipos de despeje ya se encuentra trabajando el tramo para poder liberar al menos un paso de la calzada.