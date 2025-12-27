PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
27 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inseguridad en Salta
Televisión
Narcotráfico en Salta
salud mental
alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada
Inseguridad en Salta
Televisión
Narcotráfico en Salta
salud mental
alud en la ruta 51
colores para año nuevo
El Carril
Metán
snoop dogg en navidad
Fiesta clandestina clausurada

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Hoy en El Carril se realizará la 4ª Feria Navideña

Será en en Plaza San Martín, a partir de las 17. Habrá venta de productos regionales y artesanales.
Sabado, 27 de diciembre de 2025 09:32
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Por cuarto año consecutivo, los emprendedores locales contarán con un espacio para vender sus productos regionales y artesanales, en el marco de las compras por las Fiestas de Fin de Año.

Este sábado 27 de diciembre, en la Plaza San Martín, a partir de las 17, se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Navideña en El Carril, con una amplia variedad de propuestas: alimentos regionales, tejidos, accesorios navideños, marroquinería, artículos de decoración, librería, artesanías y juguetes, entre otros.

“Esta iniciativa permite generar un espacio de encuentro entre las familias y tiene como objetivo promover el desarrollo de emprendedores, productores y artesanos locales, además de fomentar el consumo local”, sostuvo el intendente Efraín Orosco.

La Feria Navideña se extenderá hasta horas de la noche, permitiendo a los vecinos recorrer todos los stands.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD