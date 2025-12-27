Lanzaron la XI edición del exitoso festival “Festimiel” de Metán

Durante una conferencia de prensa que contó con la presencia del cantante formoseño Iván Ruiz y del grupo musical Chirettes, junto a los artistas locales Ayllu, Canto Metanense y Luz Moreno, se realizó el lanzamiento de la XI edición del Festimiel en Metán.

Se desarrolló ayer en la Casa de la Cultura y fue encabezado por el intendente, José María Issa, quien destacó la cartelera, del ya exitoso evento, que se desarrollará el domingo 11 de enero en la cancha de la Liga Metanense de Fútbol y que contará con otras figuras como el Chaqueño Palavecino.

“En estos días se ultiman los detalles para lo que será una verdadera celebración de lamúsica y la cultura en el sur de Salta, un evento que también impulsa el movimiento de la hotelería, la gastronomía y los emprendedores locales, generando trabajo y oportunidades para Metán”, destacaron desde el área de Prensa de la comuna.

El intendente José María Issa destacó la importancia de esta XI edición, la accesibilidad de las entradas y “la necesidad de seguir fomentando y promoviendo el arte, la cultura, la música y la danza como pilares de nuestra identidad”.

“Nuestro FestiMiel es encuentro, identidad y tradición. Una fiesta que nos une y que vuelve a poner a Metán en el centro de la escena cultural de la región”, destacó Issa.

“La edición número XI de nuestro ya exitoso festival, que forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad, se realizará el 11 de enero en la cancha de la Liga, con artistas como el Chaqueño Palavecino, Iván Ruiz, quien fue revelación en 2023, Dany Hoyos y desde Córdoba, el mejor cuarteto con DESAKATA2. La cartelera también estará integrada por artistas locales e invitados especiales”, dijo el intendente Issa a El

Tribuno.

“Será nuevamente una gran fiesta familiar con una entrada accesible. Son tiempos económicos muy difíciles y vamos a hacer un gran esfuerzo porque considero que tenemos que darle continuidad a nuestro festival y también darle una alegría, con este hermoso espectáculo, a los vecinos de Metán, a la gente de toda Salta y a los turistas que nos visitarán de otras provincias”, destacó.

En enero pasado la ciudad de Metán celebró con gran entusiasmo la décima edición del FestiMiel, un evento que convocó a más de 13.000 mil personas para disfrutar de la música, danza y gastronomía local.

Las entradas ya están disponibles en https://www.tixpays.com/eventos/creo5prod

También hay distintos puntos de venta en Metán.