Andrés Malamud: "Hoy tenemos muchos conflictos bélicos, pero una gran guerra global es improbable"

La vulnerabilidad militar europea nace del debilitamiento de la OTAN, debida al alejamiento estadounidense. El acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putín es decisivo en esta situación. Malamud considera que "un gran conflicto a escala mundial es muy improbable, porque "las grandes potencias que tienen bombas atómicas saben que sí las usan, la aniquilación será mutua".

El mundo de los últimos ochenta años ha cambiado. "Hoy se está dividiendo en dos esferas tecnológicas, una comandada desde los Estados Unidos y la otra es de China. Europa y Rusia han perdido la carrera de la nueva revolución industrial".

Nuevamente, el fantasma de una gran guerra recorre Europa ¿cuáles son las posibilidades reales de que se haga realidad?

El temor se expande por Europa y frente a él se escuchan tres posiciones: la de los optimistas que dicen: "no, no va a ocurrir"; los temerosos piensan que "sí, pude haberla", y la tercera, entre gobernantes y jefes militares que dicen "sí, estamos en guerra". Es más, se explayan: "La guerra está ocurriendo; no tenemos tropas en Ucrania, pero tenemos nuestras tropas y nuestro equipamiento en Rumania, en Lituania,en Bulgaria y a socios nuestros sobre cuyo territorio vuelan drones rusos, por ejemplo, Polonia. Si uno consulta a algunos ministros de defensa de la Unión Europea hoy mismo dicen: "ya estamos en guerra, aunque todavía no están muriendo nuestros hombres". Son tres posiciones que conviven: "no hay ni habrá", "habrá" y lo que dicen "ahí está".

En general, ¿cuál prevalece?

La respuesta es muy clara y depende de la distancia de Moscú tanto la inversión en defensa, el gasto en defensa en proporción al PBI, como la percepción por parte de la opinión pública de que la guerra está cerca o en acto es más fuerte cuanto más cerca está un país de Polonia y los países bálticos. En Finlandia la percepción que prevalece es que el ataque es inevitable. "Tenemos que armarnos", piensa la gente. Y lo están haciendo. A medida que uno se aleja y llega hasta España y Portugal, la percepción de riesgo inminente es mucho más baja a nivel social y eso que, sobre todo Portugal, tienen tropas y equipamiento en los países del sur de Ucrania. Pero la inversión y el gasto en defensa es mucho menor cuanto más lejos de Moscú se encuentre el país, y esto es una correlación explícita directa y fuerte: es la geografía la que determina la percepción de riesgo de guerra.

La deportación de los inmigrantes que llevó adelante la administración de Trump.

¿El alejamiento de Trump ha agravado la fragilidad militar de Europa?

Ha debilitado a la OTAN en un flanco crítico, la credibilidad. El artículo 5 del tratado del Atlántico norte impone la consigna de Los Tres Mosqueteros: "todos para uno y uno para todos". Si atacan a uno de sus miembros, atacan a todos. Ese artículo se activó una vez en la historia, cuando Estados Unidos lo invocó tras el atentado de las Torres Gemelas y llamó a sus aliados para intervenir en Afganistán. Sólo se activó a pedido de Estados Unidos y ahora, Estados Unidos dice que no está dispuesto a activarlo para algunos socios europeos porque no hacen lo que tienen que hacer. Es decir, no gastan lo suficiente en defensa. Por eso les impuso un aumento de presupuesto militar del 2 al 5% del PBI. Es una condición que los europeos en su gran mayoría no están en condiciones de realizar. Europa sabe que tiene que aportar más y por otro cuando aporta más, solo llega a los dos tercios de lo que necesita Ucrania para defenderse. El otro tercio corresponde a los socios extra regionales. Es decir, Estados Unidos, que, como hemos dicho, ha decidido retirarse. En esto consistió el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando en los primeros días de diciembre mostraba como un gran éxito elevación del gasto europeo, justamente, a dos tercios de las necesidades de financiamiento Ucrania. Pero eso es insuficiente: Europa tiene que financiar el 100% de defensa de Ucrania porque, a partir de Trump, la invasión rusa es un conflicto exclusivamente regional. Deja de ser un conflicto de la civilización occidental para convertirse en meramente intra europeo. Y, todavía, Europa no dice "vamos a pagarlo todo". Pero si no pagan todo, van a perder.

¿Trump adopta ante Putin la posición concesiva del primer ministro británico, Neville Chamberlain y el mensaje pacifista del presidente Roosevelt, cediendo territorio checoslovaco para apaciguar a Hitler un año antes de la guerra?

Podría ser, si no fuera que Trump valora a Europa y piensa que en realidad la está salvando. El "apaciguamiento", como se definió al Acuerdo de Múnich, en 1938, buscaba que Hitler no avanzara más y se conformara con los Sudetes y con la anexión de Austria. Trump no busca aplacar a Putin. Pretende darle a Putin más de lo que ganó en el territorio. El plan estadounidense de paz para Ucrania otorga a Rusia más territorio que el que ocupó por la vía militar. No es una estrategia de apaciguamiento sino de entrega. Es decir, está justificado el expansionismo ruso; muy lejos de contenerlo.

¿Y no es también un pretexto para justificar su pretendido derecho a controlar todo América latina?

Exactamente. Aún no se ha dicho en forma oficial. Pero hay una conexión entre los casos de Venezuela y Ucrania, que se manifiesta en la forma nunca explicada de la extracción de los disidentes que estaban en la embajada argentina en Caracas. Todo indica que habría habido intervención rusa, porque Putin entiende que Estados Unidos entrega Ucrania a Rusia para que Rusia entregue Venezuela a Estados Unidos. Un trueque. Esto, por supuesto, no lo vamos a ver firmado, pero hay cada vez más fuentes y datos que cuando uno arma el rompecabezas parecen indicar que este es el que ese es el acuerdo: la división del mundo en esferas de influencia. Estamos ante un nuevo Yalta. Ahora, las potencias se vuelven a sentar para distribuirse el mundo.

¿Cuánto influye en estos cambios el surgimiento de una nueva derecha?

Este fenómeno es el corolario de tres fenómenos secuenciales que se potencian entre sí. El primero es la feminización de las sociedades modernas; en el pasado, los hombres ocupaban la mayor parte de los espacios públicos y privados, además, en los altos cargos. Ahora, las mujeres en algunos casos superan a los hombres. Hubo un desplazamiento relativo de los varones fundamentalmente heterosexuales. Esto es un cambio material sobre el que se monta un cambio cultural. La resistencia generada por el rechazo y el resentimiento de los varones que se sienten desplazados produce reacciones contra lo que llaman la "cultura de la cancelación", en la cual su lugar es el del macho violador. A esto nos referimos cuando hablamos de guerras culturales. Y el tercer elemento se monta sobre los anteriores: es la burbuja digital.Los que se sienten víctimas de este nuevo orden se congregan en las cámaras de eco constituidas por las redes sociales y se organizan. Este fenómeno impacta en la política. Las nuevas derechas están constituidas, fundamentalmente sobre un movimiento apoyado por hombres que rechazan el "wokismo". Son underivado de la batalla cultural y que se organizan a través de redes sociales en burbujas digitales.

¿Cuál es la dimensión de las migraciones y sus efectos en la vida de las naciones y en la política?

Hoy, el número de inmigrantes equivale al 3,5% de la población mundial, es 3,5%. Es un porcentaje estable. Pero en algunos países hay más y en otros hay menos; Japón, China y Brasil tienen muchos menos; son países grandes y más homogéneos. El problema se complica en los grandes países europeos, como Alemania y Francia, y los Estados Unidos, que tienen en su población entre 10 y 15% de inmigrantes. Es decir, una proporción muy superior a la media mundial. Eso se puede digerir: Argentina es la prueba de que puede haber integración exitosa de los inmigrantes en la cultura del país que los recibe y los trata como si fueran sus propios ciudadanos a ellos o a sus hijos. Estados Unidos se conforma desde sus orígenes de esta manera. La primera diferencia entre Estados Unidos y Europa es la cultura migratoria. EEUU es un producto de esa cultura, y Europa no. Pero la segunda es que finalmente los que llegaron a Estados Unidos compartían una estructura cultural y religiosa. Son mayormente cristianos mientras que los que está llegando a Europa son no cristianos en su gran mayoría. Se observa un choque civilizacional, porque se trata de personas que no comparten los valores trascendentes. Y cabe señalar que Estados Unidos, que durante un tiempo tuvo resistencia a la inmigración hispánica, hoy está gobernada por un partido que tiene un componente hispánico fundamental. No solamente hablo del secretario de Estado Marcos Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sino buena parte de sus votantes hoy son los hispanos o latinos que llegaron antes. En Europa, en cambio, salvo Gran Bretaña donde todo el tiempo hay primeros ministros y ministros de origen asiático, en Europa continental, esto no ocurre. Aunque el número de inmigrantes es parecido, en Estados Unidos hay una historia cultural y un componente civilizatorio más afín como para soportarlo. Por supuesto, hay resistencia y los partidos políticos de extrema derecha se montan sobre esta resistencia, pero, de todos modos, en Estados Unidos no lo observan como "un apagón de la civilización", que es lo que se siente en Europa. A esto se añade que los europeos tienen muchos menos hijos que los norteamericanos y, entonces, el componente migratorio pasa a ser cada vez más grande y cada vez más diferente.

China se posiciona en la cima global por su constante avance tecnológico.

¿En cuánto incide ese apagón cultural en el rechazo de la derecha a la Unión Europea?

El rechazo está dirigido a los partidos considerados tolerantes con los excesos migratorios, por lo que tienen cuidado en decir que no están en contra de la inmigración ilegal, y que no están en contra de los inmigrantes sino de los delincuentes. Las estadísticas siguen mostrando que la mayor parte de los delitos son cometidos por nativos. Pero no es que la extrema derecha se haya vuelto euroescéptica.

Ellos no se quieren retirar, porque el Bréxit les sirvió de antídoto. La derecha, lo que quiere hacer ahora es volver a lo que Charles De Gaulle llamaba "la Europa de las patrias", que se entiende como "vivimos juntos y ratificamos las identidades nacionales en el interior de la Unión Europea".

El terrorismo como fenómeno identificado con las etnias, ¿sigue vigente como foco de alta tensión?

Sigue vigente, pero no en esa manera. Hoy se habla de "narco terrorismo", pero detrás de eso hay una intencionalidad geopolítica. Están instrumentalizando el narco para hacer operaciones en otros países, y no para tornarse más duros en el narcotráfico en su territorio.

Concretamente, la presencia de Estados Unidos en el Caribe …

En realidad, rodeando América Central por las dos costas, desde el Caribe y desde el Pacífico. Y en el Caribe lo que tiene es el punto sensible de Venezuela…

¿Hasta dónde puede llegar esa estrategia militar de Trump?

Ellos están ahí, y es difícil pensar que se van a ir con Nicolás Maduro en la presidencia. Pero Venezuela es un país grande y mejor armado que Panamá, que en 1989 fue invadido por Estados Unidos en 1989, apenas con 27.000 soldados y hoy todos los que tiene movilizados en las costas del Caribe son 15.000.Además, la ideología del gobierno de Trump consiste en evitar las guerras interminables como la llaman ellos y no puede tolerar la idea de soldados norteamericanos muertos fuera de su país. Es lo que siempre combatió y, de hecho, en su primer mandato no inició ninguna guerra, en contraste con la tradición de los presidentes norteamericanos. No es esperable que mande tropas al terreno, pero todo lo demás está abierto: asesinatos selectivos, ataques quirúrgicos, guerra híbrida, ciber sabotaje y lo que están haciendo ahora: no solamente hundir barcos, supuestamente, con cargamentos de droga, sino secuestrar un barco con petróleo.

Ciertamente, el escenario latinoamericano es bastante incierto….

Sorprendentemente, la democracia es relativamente estable en quince países de América latina, que son democráticos desde hace mucho tiempo, algunos, por cierto, con baja calidad institucional. Pero las no democracias son solamente cinco. Hay debilidad institucional y la insatisfacción popular es muy alta, pero no hay inestabilidad de régimen político. Es cierto, también, que los partidos políticos que se van degradando y muriendo, pero siempre aparece un nuevo líder personalista, que forma un partido nuevo y gana la elección.

¿Qué rol desempeña Javier Milei y hasta dónde puede llegar?

Calza como un guante en la descripción que acabo de hacer. Es un líder nuevo, inventó un partido y gana las elecciones. El anterior fue Mauricio Macri. Macri destrona al partido del no peronismo, el radicalismo, y Milei, al nuevo partido del no peronismo, el PRO. Milei es uno más, como Jair Bolsonaro, como Gustavo Petro en Colombia o como Gustavo Boric; alguien que llega desde afuera y les gana a los que ya estaban. Pero Milei es de derecha, pero liberal, no es nativista, no es antiinmigración, no es mercantilista, así que es un bicho raro que pertenece a la familia de la derecha, pero no por genética sino por adopción.

¿Existe la posibilidad de un gran conflicto bélico a nivel mundial?

Un gran conflicto es muy improbable por lo mismo que lo fue durante los últimos 80 años, la certeza que en inglés se define como "mad", que es una "una destrucción mutua" asegurada. Las grandes potencias que tienen bombas atómicas saben que sí las usan, se lo van a devolver con otra, y se aniquilan los dos. En América latina es difícil darse cuenta, pero el mundo está lleno de guerras convencionales, en el corazón de Europa que es Ucrania, en Palestina, en varios países de África y ahora también vuelve a ver en la península de Indochina. América latina es una zona de paz, por eso causa tanta tensión la movilización militar de los Estados Unidos el Caribe.

El pretexto es el crimen organizado…

El expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrea se preguntó ¿ustedes vieron alguna vez una operación antidroga en los Estados Unidos? Es en EEUU. donde se consume la droga. Pero hay un acuerdo entre los países desarrollados de que "el narco no se combate en casa". Y así proliferan las crisis de sobredosis y legiones de personas drogadas en las calles de las grandes ciudades norteamericanas, muriéndose. Pero Estados Unidos manda portaviones a hundir barquitos en el Caribe. Lo que vemos es una hipocresía histórica, como los fue la Ley Seca para combatir el alcoholismo.

Lo dicen tres expresidentes latinoamericanos, Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, César Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo de México: "se perdió la guerra contra las drogas declarada por Richard Nixon en 1971, y hoy los narcos tienen más fuerza que nunca". Entre tanto, los Estados se limitan a pactar con ellos "zonas de baja violencia". Mantienen la economía narco a cambio de reducir la criminalidad, de que le controlen los territorios para que no maten a ciudadanos. La guerra contra la droga es solamente para la tribuna, porque la gente no quiere criminales ni narcoestados.

Mientras tanto, China parece estar mirando todo desde arriba…

China debe estar divirtiéndose mucho. La posición china es muy china, es confuciana, es inteligente y probablemente se estén refregando las manos en este momento. Beijing avanza geo - económicamente por el mundo y pero no geopolíticamente, porque no inicia ni participa en guerras. El método es otro: préstamos, inversiones, financiamiento e instalación de infraestructuras críticas, pero no bases militares. A diferencia de Rusia, que tiene bases militares y tiene para paramilitares. Las milicias del grupo Wagneractúan en el Sahel y en toda el área del África subsahariana, donde protegen a los tiranos y se apropian de los diamantes. Rusia desarrolla acciones sediciosas en buena parte de países de donde están expulsando a las ex colonias occidentales. Rusia, de vez en cuando, manda barcos militares al Caribe. China no lo hace. Porque Rusia incide en el mundo geopolíticamente con fuerza armada y China lo hace geoeconómicamente, con dinero.

Son confucianos…

Absolutamente, China espera y, silenciosamente va avanzando con inversiones imprescindibles en países como el nuestro o con inversiones estratégicas como el megapuertode Chancay, en Perú. Cuando pueden, eso sí, avanzan con todo tipo de inversiones en infraestructura sensible y tecnologías críticas.

¿Cómo definirías el mundo actual, y a la Argentina en ese escenario?

En el escenario actual las instituciones multilaterales ya no funcionan y el mundo se organiza en esferas de influencia. Argentina tomó nota y decidió a qué esfera de influencia quería pertenecer. A cambio, evita las sanciones y gana beneficios. El sistema de esferas de influencia no solamente tiene palo, tiene también zanahoria. Milei fue un adelantado al darse cuenta de por dónde venía el hemisferio occidental, que es como llaman en Estados Unidos a las Américas. Se alineó con Estados Unidos desde antes que Trump ganase la segunda presidencia, y por lo tanto recibe el premio, que es el apoyo financiero que le permitió sostener la macro y ganar la elección intermedia.

¿Cómo está pesando la tecnología en el mundo contemporáneo?

Muchísimo fundamentalmente, haber tornado al mundo en bipolar. Hay gente que todavía piensa que el mundo es multipolar porque ve a Rusia como una potencia militar y la Unión Europea como una potencia. La tecnología determina que haya dos potencias, que son las que lideran la producción tecnológica.

Europa perdió la revolución tecnológica después de haber ganado la industrial. Y por lo tanto quedó atrás. Vivimos en un mundo post europeo. Rusia que está dando los últimos estertores. Tiene grandes reservas de bombas nucleares y es todavía un país peligroso, pero también lo superó la tecnología.