Cumple 10 años la campaña solidaria El Cuarto Rey Mago

A 10 años de su primera edición, la campaña solidaria El Cuarto Rey Mago volverá a salir a las calles el 6 de enero con un objetivo: llevar juguetes, golosinas y un mensaje de acompañamiento a niños y familias que atraviesan situaciones difíciles. La iniciativa es de la Comisión en Homenaje al Padre Ernesto Martearena, junto al grupo Trotamundos y la Juventud de Acción Católica.

Lo que comenzó como un gesto pequeño, sostenido por el compromiso comunitario, se transformó con el tiempo en una tradición que cada Día de Reyes convoca a voluntarios y vecinos dispuestos a colaborar. En esta edición, la caravana redoblará esfuerzos para ampliar su alcance y reforzar el espíritu solidario que la caracteriza.

El recorrido previsto incluye visitas al Hospital Público Materno Infantil y a la Fundación HOPE, donde se entregarán juguetes a niños que se encuentran atravesando tratamientos de salud. Además, los Reyes Magos recorrerán distintos sectores de la ciudad, con una parada especial en Villa Asunción, en la zona oeste alta. La jornada tendrá su cierre en la Plazoleta del Padre Ernesto Martearena, un espacio cargado de significado para quienes integran la campaña.

Desde la organización convocan a la comunidad a sumarse con donaciones de juguetes -nuevos o en buen estado- y golosinas. Los aportes se reciben en Leguizamón 1925, o bien a través del contacto directo con los referentes de la campaña. También es posible colaborar comunicándose al 3875 63-0554 (Javier Mamani) o al 3875 75-5875 (Paula Aguilar).

"Son 10 años manteniendo vivo el espíritu del Padre Ernesto. Ver cómo la comunidad se une año tras año para ser ese Cuarto Rey es el mejor homenaje que podemos rendirle a su legado", señalaron.