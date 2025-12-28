Daniel Romero, director del Samec: "Todos los días asistimos casos de violencia"

A cinco meses de haber asumido al frente del SAMEC, su director Daniel Romero aseguró que el organismo cerró el año con un balance "positivo", aunque reconoció ajustes en el funcionamiento interno, una creciente demanda por hechos de violencia y accidentes de tránsito, y la necesidad urgente de incorporar más ambulancias.

"Para nosotros el balance es positivo. Nos hicimos cargo de algo que viene funcionando y que no para nunca", afirmó Romero, y destacó el compromiso del personal. "La mayoría de la gente tiene mucha vocación de trabajo y sabe lo que tiene que hacer", sostuvo.

El funcionario explicó por Radio Salta que uno de los objetivos de su gestión fue ordenar el funcionamiento administrativo y operativo del servicio. "Hemos tratado de ser lo más ordenados posible, tanto en lo administrativo como en lo operativo", señaló, y remarcó la importancia de la supervisión permanente de móviles, insumos e instalaciones. En ese sentido, indicó que recorre con frecuencia las 14 subbases del sistema para verificar su estado.

Transparentar el sistema

Consultado por las imágenes que se viralizaron semanas atrás, donde se observaban ambulancias concentradas en el hospital San Bernardo, Romero negó que se haya tratado de una situación de descontrol. Reconoció que, en el contexto económico actual, debieron realizarse ajustes en las horas guardia. "El SAMEC funciona las 24 horas, todos los días del año, y necesita sí o sí horas guardia", explicó. No obstante, aseguró que se avanzó en transparentar el sistema: "La gente que cobra las horas guardia es la que trabaja. No hay horas que se paguen y no se trabajen".

En cuanto a la demanda, advirtió que la violencia callejera es una constante. "Todos los días asistimos casos de violencia, sobre todo los fines de semana y en feriados", señaló, y agregó que el consumo de alcohol y drogas tiene un fuerte impacto. A esto se suman los accidentes de tránsito, que definió como "permanentes, en todo horario".

15 móviles en la ciudad

Actualmente, el SAMEC cuenta con 15 móviles activos en la ciudad, además de una ambulancia asignada al hospital San Bernardo y dos móviles en Orán, donde funciona una base propia. Sobre los tiempos de respuesta, Romero explicó que dependen del triage y de la ubicación del móvil, y destacó que en situaciones críticas la respuesta puede ser inmediata.

Respecto a la infraestructura, fue contundente: "Sí necesitamos más móviles". Explicó que algunas ambulancias tienen más de diez años de uso y sufren un desgaste constante. "Hubo días en los que tuvimos tres móviles fuera de servicio por problemas mecánicos", indicó, aunque destacó el compromiso del Ministerio de Salud para reforzar el parque automotor.

Romero señaló que el SAMEC recibe cada vez más llamados de pacientes con obra social o cobertura privada. "Muchas veces nos llaman porque el servicio privado se demora", explicó, y confirmó que se trabaja en el recupero de costos y en ampliar convenios, incluido el PAMI. "Es importante recuperar esos recursos para poder mantener el servicio en condiciones", concluyó.

En lo que va del año se concretaron más de 190 traslados sanitarios aéreos en Salta, se movilizaron a 283 pacientes (de recién nacidos a adultos mayores), en operativos dentro y fuera de la provincia activados por emergencias.