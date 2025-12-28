Los talleres artísticos de verano 2026 comienzan el 5 de enero

La Municipalidad de Salta lanzó oficialmente los Talleres Artísticos de Verano 2026, una propuesta que busca transformar el receso estival en una oportunidad de aprendizaje y recreación.

Bajo la premisa de descentralizar la cultura, las actividades se distribuirán estratégicamente en los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y en la Casona de Castañares, permitiendo que niños, jóvenes y adultos accedan a clases de danzas, teatro, canto e instrumentos musicales sin costo alguno.

Agustina Agolio, secretaria de Deportes, Turismo y Cultura del municipio, destacó que esta iniciativa constituye una política social clave para acompañar a las familias salteñas.

Según la funcionaria, la cercanía de los talleres en los barrios es fundamental para que los padres cuenten con espacios seguros donde sus hijos "puedan aprender y divertirse".

En sintonía, Gonzalo Corral, coordinador de la Agencia Cultura Activa, informó que los interesados deberán presentarse para las inscripciones el viernes 2 de enero en las sedes correspondientes, con el objetivo de iniciar las clases el lunes 5 de enero próximo.

Espacios en el sur y sudeste

En la zona sur, el CIC de Limache, en Demetrio Herrera y Gaucho Méndez, tiene una nutrida agenda. El profesor Francisco Aguirre dictará danzas folclóricas para adultos los lunes de 18.30 a 19.30 y miércoles de 18 a 19, mientras que los niños tendrán su espacio los martes de 19.15 a 20.15. Habrá también teatro de la mano de la profesora Elizabeth Argañaraz, con clases de teatro comunitario los lunes y teatro infantil los viernes, ambos de 16.30 a 19.30.

La zona sudeste presenta múltiples opciones. En el CIC de Solidaridad, Fortín Cedolini y Fortín Angastaco, el profesor Rodrigo López enseñará guitarra los miércoles de 9 a 12. Por su parte, el SUM de Barrio Sanidad reciba a la profesora Argañaraz para clases de teatro comunitario los sábados, de 9 a 13. En el CIC Gauchito Gil, el profesor Luis Peralta coordinará las danzas folclóricas los lunes y viernes de 17 a 19, mientras que en el CIC San Benito, Claudio Ledesma liderará el taller de percusión los lunes, de 16 a 19.

Para quienes prefieran el canto, el profesor David Moreyra estará en el CIC Santa Cecilia los miércoles y viernes de 19.30 a 21.30.

Oeste y este

En el oeste, los vecinos del CIC Asunción podrán sumarse al taller de bombo con el prof. Ledesma los jueves de 15 a 17. En el CIC Bicentenario, av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas, la oferta incluye canto con David Moreyra los viernes de 15 a 17 y arte reciclado con la profesora Laura Gonzáles los lunes y miércoles de 10 a 12.

En la zona este, el CIC Constitución ofrecerá clases de guitarra los lunes y martes de 15 a 17 con Rodrigo López, y bombo los miércoles de 9 a 12. Mientras tanto, en la zona norte, el CIC Unión brindará una formación integral en instrumentos como guitarra, piano, ukelele y violín los lunes y viernes de 16 a 18, sumado a las clases de canto los jueves en el mismo horario con la profesora Florencia Causarano.

Norte de la ciudad

Y en la zona norte, en el CIC Unión, José M. Miray y av. Armada Argentina, hay guitarra, piano, ukelele y violín, lunes y viernes de 16 a 18. Y canto, jueves, de 16 a 18, Florencia Causarano.

Finalmente, la Casona de Castañares se suma los lunes, de 18 a 20, con talleres de guitarra, canto, charango y ukelele, ycon el prof. Moreyra, Y los miércoles, 18 a 20, con la construcción de instrumentos con materiales reciclados para los más jóvenes, a cargo de César Prieto.

No es necesario tener conocimientos previos, ya que la enseñanza partirá desde los conceptos básicos. Para inscribirse, solo se requiere presentar fotocopia del DNI y un número de contacto de un adulto responsable en el caso de los menores.