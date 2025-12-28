Norcorea aumentará la producción de misiles

El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, redobló su apuesta por el poderío bélico al ordenar un incremento drástico en la capacidad de producción de la industria de municiones norcoreana.

Durante una visita a las principales plantas del sector militar, el mandatario subrayó que el fortalecimiento de los arsenales de misiles y artillería es la "máxima prioridad" para garantizar la disuasión de guerra del Estado.

Según medios locales, Kim exigió el diseño de un ambicioso plan de producción para el año 2026, enfocado en modernizar las bases técnicas de las empresas militares para cumplir con los requisitos operativos de sus fuerzas armadas.

Kim Jong Un definió al sector de misiles y proyectiles como el pilar fundamental para la supervivencia del país, motivo por el que instruyó a la administración de misiles a acelerar los preparativos para los nuevos planes de modernización.

Por su parte, las tareas técnicas y económicas delineadas por el presidente norcoreano serán presentadas formalmente en el próximo IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK), donde se ratificará la hoja de ruta militar para los próximos años.

El mandatario ratificó documentos que exigen que las empresas de municiones alcancen un nivel de producción "equilibrado y ampliado", preparándose para un escenario de conflicto a largo plazo.