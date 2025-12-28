Por amplia mayoría, concejales aprobaron el Presupuesto 2026

Con siete votos a favor y uno en contra, el Concejo Deliberante de General Güemes aprobó el Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo municipal. La votación se realizó durante la sesión ordinaria del miércoles 25, luego de cumplirse la segunda lectura del proyecto.

Tras finalizar esa instancia, el presidente del Concejo, Marcelo Quiroga, solicitó la emisión del voto al resto del cuerpo, quedando el presupuesto aprobado por mayoría absoluta.

El tratamiento del proyecto había comenzado el miércoles 17, con una primera lectura, tras la cual fue girado a comisión para el análisis de algunos puntos y la incorporación de posibles modificaciones. Entre los ejes más debatidos se encontraron el otorgamiento de facultades al intendente Carlos Rosso para reasignar partidas presupuestarias y el aumento de impuestos a través de cambios en la escala tarifaria.

Sobre el primer punto, el concejal Esteban Gudiño -único voto negativo- cuestionó lo que definió como "superpoderes" para el Ejecutivo, al permitirle mover partidas sin autorización previa del Concejo. Desde el oficialismo aclararon que las modificaciones introducidas fueron menores.

Al respecto, la concejal Verónica Miranda sostuvo que no se trata de superpoderes, sino de la posibilidad de reasignar partidas ya asignadas dentro de un mismo rubro. "El intendente no puede sacar fondos de obras públicas para destinarlos a Ceremonial y Protocolo. Todo movimiento debe estar circunscripto al mismo rubro y ser informado al Concejo Deliberante", explicó.

En cuanto a la modificación de la tarifaria, que incluye un aumento de la Unidad Tributaria, Miranda consideró que el impacto para los vecinos no será significativo. "Tenemos personas que registran sus vehículos en nuestro municipio porque aquí se paga el impuesto más bajo de toda la provincia. Es importante que el Ejecutivo pueda recaudar para cumplir con los servicios públicos", señaló. Además, recordó que gestiones anteriores contaron con facultades similares para mover partidas sin que ello implicara malversación de fondos.