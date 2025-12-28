respuestas previsionales

Tomás Barroso: ¿Qué pasó con la jubilación anticipada? ¿Se sabe algo?

Buen día Tomás. La jubilación anticipada venció el 30/9/2025. Hubo versiones que circularon que decían que iban a volver a prorrogarla. Pero luego no se supo más nada y hoy no está vigente. Sinceramente, a esta altura, veo difícil que vuelvan a ponerla en vigencia.

Rosana Puertas: Inicié mi trámite de pensión por discapacidad en 2022, aún sigue sin resolución. ¿Qué puedo hacer?

Buen día Rosana. Las pensiones no contributivas por discapacidad iniciadas luego de esa fecha en muchísimos casos están paradas esperando su resolución. Ha pasado mucho tiempo, por eso le recomendaría iniciar un amparo por mora contra ANDIS en la Justicia Federal; va a requerir el patrocinio de un abogado o también está la opción de recurrir a la Defensoría Oficial.

Elba Olarte: Soy profesora en el Ministerio de Educación. Tengo una antigüedad de 19 años y tengo 58 años. Tengo tres (3) hijos. Me presenté en ANSES para hacer mi jubilación, pero me rechazaron el trámite porque dicen que no cumplo con el socioeconómico me dijeron. ¿Se puede hacer algo?

Buen día Elba. Las docentes pueden jubilarse a los 57 años con 25 años de servicios docentes. En su caso, ya supera el requisito de edad pero no el de años de servicios. Una alternativa es completar el faltante mediante algún esquema de regularización de aportes o moratoria. Teniendo en cuenta el excedente de edad a Ud. le están faltando cuatro (4) años de aportes para poder jubilarse. Una alternativa, que seguramente fue la que le rechazaron, era la moratoria Ley 24.476. Esta norma impone un análisis socioeconómico de ingresos, bienes y gastos que no ha superado. Pero otra alternativa es acceder, al plan de la Ley 27.705 y comprar las llamadas Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). Este esquema, aunque es más oneroso, le evitará la traba que supone el análisis socioeconómico y, así, podrá jubilarse. El valor a cancelar por cuatro (4) años de aportes asciende a $1.598.000. Es un monto elevado, pero, si lo piensa bien, se evitará continuar trabajando varios años más.

Ramón Valdés: Trabajo en Salud Pública hace 35 años y cumplo 65 años en abril. Hace unos me comenzaron a blanquear el sueldo. Quería saber si es necesario que haga un trámite de blanqueo por los años anteriores, Ya me quiero ir.

Buen día Ramón. Desde hace un tiempo a la fecha, el Ministerio de Salud está blanqueando los sueldos de los empleados que se aproximan a la fecha de jubilación. Esto es muy importante porque en algunos casos los montos no remunerativos llegaban al 40%. ANSES para el computo del haber jubilatorio toma los últimos 120 meses, es decir 10 años de remuneraciones. Toman solo montos remunerativos; por eso tener esos montos en negro implica jubilaciones considerablemente más bajas. Es importante que sin perder tiempo inicie las gestiones para que le blanqueen los periodos anteriores, hasta mayo de 2016. Este trámite lleva tiempo. A tenerlo presente.

Elida Ordoñez: ¿De cuánto será la pensión para madres de siete hijos en enero?

Buen día Elida. ANSES aumentará el monto de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de 7 o más hijos que se actualizará en enero de 2026 a $349.299,32, en el marco del esquema de movilidad previsional vigente. Sin embargo, sus titulares cobrarán un total de $419.299,32 si consideramos el bono de $70.000.