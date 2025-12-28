La lluvia no da tregua en Salta y rige una alerta naranja

Desde la madrugada de hoy, **Salta** se ve afectada por una intensa **lluvia** que parece no dar tregua. Por momentos se presenta con mayor intensidad, pero lo cierto es que la **persistencia del agua no merma**. El **Servicio Meteorológico Nacional** emitió una **alerta naranja** por lluvias y tormentas de variada intensidad, donde se destaca una **abundante caída de agua en cortos períodos**, con valores de **precipitación acumulada que oscilarán entre los 50 y 90 milímetros**, pudiendo ser superados en áreas puntuales.

Además, se prevén fenómenos como **granizo**, **intensa actividad eléctrica** y **ráfagas de viento** que podrían alcanzar los **90 km/h**.

**El clima actual en la ciudad de Salta:**

Temperatura: **19 °C**

Estado: **niebla**

Probabilidad de precipitaciones: **100 %**

Humedad: **95 %**

Visibilidad: **4 km**

Viento: **2 km/h**

En cuanto al **pronóstico extendido**, se anticipan **lluvias ligeras y moderadas** en distintas horas desde el **29 al 31 de diciembre de 2025**, y también el **1 de enero de 2026**. Las temperaturas oscilarán entre **17 °C y 28 °C**, con **alta humedad**, que podría alcanzar hasta el **91 %**. Los vientos serán **suaves**, predominando del **noroeste y suroeste**, mientras que la **nubosidad será elevada**, con **cobertura cercana al 100 %** en varios momentos, especialmente durante los períodos de lluvia.

