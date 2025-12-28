PUBLICIDAD

19°
28 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Campaña de Reyes Magos
Juventud Antoniana
Javier Milei
Seguridad Vial
Ícono del cine del Siglo XX
Fábrica Municipal
Verano 2026
Salud Pública en Salta
Salta

La lluvia no da tregua en Salta y rige una alerta naranja

Desde la madrugada la lluvia se hace sentir en la ciudad. El Servicio Meteorológico nacional emitió un alerta naranja.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 10:11
Desde la madrugada de hoy, **Salta** se ve afectada por una intensa **lluvia** que parece no dar tregua. Por momentos se presenta con mayor intensidad, pero lo cierto es que la **persistencia del agua no merma**. El **Servicio Meteorológico Nacional** emitió una **alerta naranja** por lluvias y tormentas de variada intensidad, donde se destaca una **abundante caída de agua en cortos períodos**, con valores de **precipitación acumulada que oscilarán entre los 50 y 90 milímetros**, pudiendo ser superados en áreas puntuales.

Además, se prevén fenómenos como **granizo**, **intensa actividad eléctrica** y **ráfagas de viento** que podrían alcanzar los **90 km/h**.

**El clima actual en la ciudad de Salta:**

Temperatura: **19 °C**
Estado: **niebla**
Probabilidad de precipitaciones: **100 %**
Humedad: **95 %**
Visibilidad: **4 km**
Viento: **2 km/h**

En cuanto al **pronóstico extendido**, se anticipan **lluvias ligeras y moderadas** en distintas horas desde el **29 al 31 de diciembre de 2025**, y también el **1 de enero de 2026**. Las temperaturas oscilarán entre **17 °C y 28 °C**, con **alta humedad**, que podría alcanzar hasta el **91 %**. Los vientos serán **suaves**, predominando del **noroeste y suroeste**, mientras que la **nubosidad será elevada**, con **cobertura cercana al 100 %** en varios momentos, especialmente durante los períodos de lluvia.
 

